包裝美滋味更美 新光三越、SOGO力挺台灣好味道

2019-03-06 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台灣在地小農或台灣在地好物，這幾年透過青年創意注入百年傳承，以美學設計為質感升級，加上百貨通路的支持，讓台灣好物的內在被國內外更多人看見與欣賞，成為台灣獨特且具代表性的軟實力。

●好好集春季限定 嚴選台灣各地區特色茶品

新光三越旗下的台灣好物自營品牌「好好集」，推出春季限定商品，讓消費者一起品台灣好茶喝出台灣好味道。台灣製茶工藝聞名，北中南東各區域茶品，因地形、氣候、與土壤不同，孕育多元的茶樹品種，加上製茶師傅的烘培手藝，帶來別具風味的特色茶品。

「好好集」春季嚴選台灣各地區代表茶品，包含了北區「品茶集」的梔子烏龍，以正統熏花工藝製作，茶葉充分吸收花香，散發清香花意與茶韻。產自新北坪林友善耕種的「臺灣藍鵲茶」文山包種，無農藥的集水區規劃式契作，特色是未加入任何花瓣製作，卻透出淡雅的花香，口感甘甜回香。

精選南投契作高山烏龍茶的「小蔣茶鋪」，運用比賽標準的焙茶技術，製作頭等獎等級的濃韻烏龍茶，香氣濃郁、口感醇厚；「百二歲」選自常年雲霧繚繞的嘉義阿里山茶區，此地的金萱茶品，高雅清香更帶有獨特的天然奶香味。還有來自台東縱谷的「立品茶園」，使用中央山脈活泉水灌溉，以小綠葉蟬吸吮葉片，製作出一期一會香氣獨特的蜜香紅茶。「好好集」同步推出茶品、茶點、花草飲品任3件88折優惠。

●以新鮮為訴求 忠孝SOGO超市設置台灣小農專區

SOGO在2018年與「好時好物」合作舉辦2場台灣在地小農展，深受消費者歡迎以新台幣消費支持，創下每日營業額皆破百萬的業績，不僅提供消費者優質好物，也讓小農經濟在通路零售面順利接軌。現在，SOGO正式於台北忠孝館B2超市常態設置「好時好物」小農專區，精選從產地到餐桌當令當季，講究「食物里程」及「友善環境」的生鮮農牧產品及加工產品。

目前引進20家台灣優質小農，其中還有每日限量以新鮮、清晨採收當日配送、產地直送為訴求的當季蔬果，像是僅有36小時最佳賞味期的櫛瓜花與雙色櫛瓜、清晨鮮採有機椴木香菇、蘋果草莓、爆漿蜜棗等天天嚴選農產好物。