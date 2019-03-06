親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
春遊補助出爐
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

告三立敗訴氣炸了 陳佩琪：晚上會對柯市長曉以大義

「月亮歌后」李珮菁傳遭傭人虐待 3原因輕生送醫

包裝美滋味更美 新光三越、SOGO力挺台灣好味道

2019-03-06 16:02聯合報 記者江佩君╱即時報導

台灣在地小農或台灣在地好物，這幾年透過青年創意注入百年傳承，以美學設計為質感升級，加上百貨通路的支持，讓台灣好物的內在被國內外更多人看見與欣賞，成為台灣獨特且具代表性的軟實力。

●好好集春季限定 嚴選台灣各地區特色茶品

新光三越旗下的台灣好物自營品牌「好好集」，推出春季限定商品，讓消費者一起品台灣好茶喝出台灣好味道。台灣製茶工藝聞名，北中南東各區域茶品，因地形、氣候、與土壤不同，孕育多元的茶樹品種，加上製茶師傅的烘培手藝，帶來別具風味的特色茶品。

「好好集」春季嚴選台灣各地區代表茶品，包含了北區「品茶集」的梔子烏龍，以正統熏花工藝製作，茶葉充分吸收花香，散發清香花意與茶韻。產自新北坪林友善耕種的「臺灣藍鵲茶」文山包種，無農藥的集水區規劃式契作，特色是未加入任何花瓣製作，卻透出淡雅的花香，口感甘甜回香。

精選南投契作高山烏龍茶的「小蔣茶鋪」，運用比賽標準的焙茶技術，製作頭等獎等級的濃韻烏龍茶，香氣濃郁、口感醇厚；「百二歲」選自常年雲霧繚繞的嘉義阿里山茶區，此地的金萱茶品，高雅清香更帶有獨特的天然奶香味。還有來自台東縱谷的「立品茶園」，使用中央山脈活泉水灌溉，以小綠葉蟬吸吮葉片，製作出一期一會香氣獨特的蜜香紅茶。「好好集」同步推出茶品、茶點、花草飲品任3件88折優惠。

●以新鮮為訴求 忠孝SOGO超市設置台灣小農專區

SOGO在2018年與「好時好物」合作舉辦2場台灣在地小農展，深受消費者歡迎以新台幣消費支持，創下每日營業額皆破百萬的業績，不僅提供消費者優質好物，也讓小農經濟在通路零售面順利接軌。現在，SOGO正式於台北忠孝館B2超市常態設置「好時好物」小農專區，精選從產地到餐桌當令當季，講究「食物里程」及「友善環境」的生鮮農牧產品及加工產品。

目前引進20家台灣優質小農，其中還有每日限量以新鮮、清晨採收當日配送、產地直送為訴求的當季蔬果，像是僅有36小時最佳賞味期的櫛瓜花與雙色櫛瓜、清晨鮮採有機椴木香菇、蘋果草莓、爆漿蜜棗等天天嚴選農產好物。

好時好物嚴選有機米家庭禮盒(4包) ，500元。圖／SOGO提供
好時好物嚴選有機米家庭禮盒(4包) ，500元。圖／SOGO提供
分享
百二歲阿里山金萱茶（嘉義）。圖／新光三越好好集提供
百二歲阿里山金萱茶（嘉義）。圖／新光三越好好集提供
分享
有機糙米鹽麴，126元。圖／SOGO提供
有機糙米鹽麴，126元。圖／SOGO提供
分享
有機轉型蘋果草莓，380元。圖／SOGO提供
有機轉型蘋果草莓，380元。圖／SOGO提供
分享
產銷履歷珍蜜棗禮盒(20粒) ，1,300元。圖／SOGO提供
產銷履歷珍蜜棗禮盒(20粒) ，1,300元。圖／SOGO提供
分享
台灣藍鵲茶文山包種（新北）。圖／新光三越好好集提供
台灣藍鵲茶文山包種（新北）。圖／新光三越好好集提供
分享
土生土長原生小油菊（花蓮）。圖／新光三越好好集提供
土生土長原生小油菊（花蓮）。圖／新光三越好好集提供
分享
立品茶園蜜香紅茶（台東）。圖／新光三越好好集提供
立品茶園蜜香紅茶（台東）。圖／新光三越好好集提供
分享

SOGO阿里山
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

IG洗版「三文治冰淇淋」網友哀嚎跑斷腿買不到！

2019-03-06 16:07

巴黎藝術家浪漫印花上身！H&M聯名童裝3月7日開賣

2019-03-06 14:54

休假好去處 體驗酷炫、扮文青都行

2019-03-06 14:14

京都最難訂的餐廳 美饌之旅帶你吃

2019-03-06 14:08

醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41

LAWSON推出爆萌甜點 哆啦A夢和菓子赴日記得搶一波

2019-03-06 13:23

先搬一座山谷過來香港！愛彼表巴塞爾藝術展月底登場

2019-03-06 12:54

許瑋甯搶先擦上香奈兒COCO晶亮水唇膏 美爆色號必筆記

2019-03-06 12:38

快閃熱銷款！ Lady M「海鹽焦糖千層蛋糕」回歸

2019-03-06 11:49

快筆記！ 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53

戴上驚喜新表情 日內瓦高級鐘表展趨勢剖析

2019-03-05 23:57

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53

向經典戰機致敬 百年靈寇帝斯戰鷹綠得很帥

2019-03-05 21:41

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24

宜蘭綠舞飯店滿週年 優惠齊發

2019-03-05 19:19

Berluti形象變得好慵懶 讓人感受提前換季

2019-03-05 18:07

迪士尼水壺塗料出包 安全標準過時

2019-03-05 17:51

小心使用! 麥當勞可樂杯傳多起破裂傷人事件

2019-03-05 17:08

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

台北終於等到 好拍好買的迪士尼櫻花季快閃店人氣必買出列

2019-03-05 16:42

潮流藝術 「網拍」看好 限定滑板、雕塑玩具搶攻新世代

2019-03-05 16:40

“38”有理 愛美無罪 udn買東西教您如何寵愛自己

2019-03-05 16:21

還有4天! 哈根達斯巴菲冰淇淋買一送一

2019-03-05 15:22

只有3天！3人同行「吃八色烤肉打8折」

2019-03-05 15:14

超級限量！萬寶龍xBMW聯名行李組 8系列背上身

2019-03-05 15:07

家用冷氣早販開打 冷暖機種、節能成主流

2019-03-05 14:37

買冷氣評估3因素 挑對機種才能省電涼爽

2019-03-05 14:36

時裝周人手一顆 有看過那麼時尚的水餃嗎？

2019-03-05 14:27

井上粉快看！彩繪機《灌籃高手》作者畫作上日廉航機身

2019-03-05 14:22

澳洲美妝Jurlique降價3成 護手霜省百元，品項全公開

2019-03-05 11:16

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28

日本最難訂餐廳主廚來台客座4天 套餐8,000元起

2019-03-04 17:25

巴黎時尚周／Balenciaga秋冬系列告訴你巴黎人這樣穿

2019-03-04 16:53

糖果色輕奢小巧相機包 兩萬上下小資女最愛

2019-03-04 15:30
看更多

熱門文章

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50

來台旅客變多收入卻變少 立委：3現象台灣觀光大出血

2019-03-06 10:11

春寒料峭！今低溫15度 明後天低溫下探11度

2019-03-06 05:25

高鐵進駐嘉縣發展沒有想像中快 居民：不來恐廢村

2019-03-06 07:51

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

春遊補助鼓勵地方加碼 窮縣市擔心磁吸效應

2019-03-06 00:01

影／觀光局春遊「3套餐」 18-40歲最多補助1500元

2019-03-05 18:00

約好採草莓他爽約 女友反拿出晾衣架給驚喜

2019-03-06 12:35

史上最複雜！春遊補助 各縣市加碼方案不同

2019-03-05 23:46

國中會考「金德版」七級制被打臉 宜蘭推翻改五級制

2019-03-05 17:10

「蛋蛋」的幸福就從早餐開始！ 5大讓網友自動起床美味早點

2019-03-05 15:51

大樂透頭獎台中開出 1注獨得1億元

2019-03-05 22:25

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53

50歲男下巴長出青春痘？ 手術取出拳頭大的粉瘤

2019-03-06 07:41

年輕人貪圖小確幸？他批「不工作只拿錢」地主是真正草莓族

2019-03-06 11:14

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

2019-03-05 15:49

林試所發現新品種 溪頭找到台灣原生白松露

2019-03-05 19:29

別輕忽！ 強烈大陸冷氣團南下 北部轉冷有陣雨

2019-03-06 11:31

阿公告別式仍要隨幼女畢旅 媳一番話讓婆婆頻搖頭

2019-03-06 13:16

今日星座運勢／金牛得天獨厚好財運 工作很有幹勁

2019-03-06 00:00

看人很準、說話一針見血 愛穿黑衣的女生都有5種特質

2019-03-05 21:32

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

不只春遊 觀光局：第4季將推常態暖冬補助

2019-03-05 17:48

憂經營遭衝擊 Uber支持「網約多元小客車」

2019-03-06 11:32

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

北捷晚間行車出現異常 詳細原因今收班後調查

2019-03-05 19:37

快搶！日韓賞花、菲泰玩水 虎航全航線1099起

2019-03-05 22:13

肺癌全身超過15處轉移 醫師看影像還以為機器故障

2019-03-06 14:24

吳德榮：今天愈晚愈冷 玉山雪山明後天降雪機率高

2019-03-06 07:26

影／鋼鐵人幕後推手 馬萬鈞：沒有所謂的「笨問題」

2019-03-05 19:36

巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24

彭啟明：留意零星較大雨勢 濕答答天氣持續到周日

2019-03-06 07:53

非女性獨有！男性發現硬塊10年 確證罹乳癌

2019-03-06 10:52

壯男勤練胸肌左乳腫痛難啟齒 洗澡噴血竟確診是癌

2019-03-06 12:45

【童年記憶】百合／老縫紉機的故事

2019-03-06 06:00

【子女心情】劉洪貞／綴著碎花的短衫

2019-03-06 06:00

南區就業博覽會周日成大登場 中華電信職缺1600個

2019-03-06 08:11

國旅補助一個接一個 立委：像百貨沒周年慶就沒人買

2019-03-06 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top