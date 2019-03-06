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歡慶婦女節 南方航空贈里程再推兩岸航線快閃優惠

2019-03-06 15:07經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

3月8日為國際婦女節，中國南方航空過去連續三年在空中舉辦歡慶活動，在指定航班上為女性旅客送上被譽為「世界最美」的厄瓜多爾的玫瑰。今年為答謝長期支持南航的女性旅客，擴大慶祝婦女節，不但女性乘客乘機可加碼贈里程，還祭出兩岸航線往返新台幣3,888元起的快閃優惠。

南方航空即日起推出「遇見芳華－1380為「里」而來」活動：新會員初次乘機里程獎勵：3月8日（含當天）前註冊成為南航明珠會員，但在3月1日前（不含1日）從未有過飛行記錄的女性會員報名參加「遇見芳華」活動，在3月1日至4月30日（含當天）乘坐南航實際承運航班成功出行的，可獲得1,380里程獎勵。

舊會員節日當天乘機里程獎勵，3月8日（含當天）前註冊成為南航明珠會員，且在3月1日前（不含1日）有過至少一次飛行記錄的女性會員報名參加「遇見芳華」活動，並在3月8日當天乘坐南航實際承運航班成功出行的，可獲得1,380里程獎勵。

同時，即日起自3月8日，南方航空加碼再推出兩岸航線快閃優惠。台北往返上海、深圳、廣州等九大熱門城市，僅新台幣3,888元起（未稅），旅客可搶先購買3月14日至10月3日出行的優惠機票。上述活動都可透過南方航空官網查詢詳情：https://global.csair.com/TW/TW/Home

南方航空祭出婦女節快閃優惠，往返兩岸只要台幣3,888元起。圖／南方航空提供
南方航空祭出婦女節快閃優惠，往返兩岸只要台幣3,888元起。圖／南方航空提供
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