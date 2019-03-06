巴黎藝術家浪漫印花上身！H&M聯名童裝3月7日開賣

2019-03-06 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ╱即時報導



不僅大人服裝可以玩聯名，童裝一樣可以！快時尚品牌H&M找來巴黎藝術家合作聯名系列，將色彩鮮豔並充滿詩意的藝術創作轉化為身上印花，全系列將於3 月 7 日在 H&M 全台門市及網路門市同步開賣。

創作跨越插畫、織品、陶瓷器及繪畫的知名巴黎藝術家 Nathalie Lété，這次與H&M合作聯名系列，設計一系列專為嬰兒及兒童所提供的童裝，包含像是T 恤、外套、牛仔褲、 洋裝、連身褲、短褲及泳裝等。

聯名童裝以其創作的豐富色彩動物及花卉印花做為主題，可看到她將變色龍及老虎的熱帶叢林印花繪製地栩栩如生，以及最具人氣的貓、鳥禽及兔子等花卉圖騰。H&M童裝設計師Jennifer Helmer表示：「我們一直以來相當欣賞Nathalie Lété及她的作品，我們非常興奮能與她一同合作童裝系列。這系列十分童趣迷人，每樣單品都會使你感覺身置夢幻植物園中。」