醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場
隨著進入3月，包括爭鮮、奌爭鮮、壽司郎等連鎖迴轉壽司品牌，均紛紛推出春季新品。從搭配日本柚醋的鰤魚、現煮活鮑魚一直到鋪滿滿的甜蝦，都成為春季新品的亮點，讓民眾選擇更多元。
爭鮮自3月4日至4月30日期間，新推出日本柚醋鰤魚、美國熔岩起士牛卷、蒲燒醬星鰻盛等3款新品。其中「日本柚醋鰤魚」，選用日本產地直送的柚醋，可增加鰤魚的香氣與滋味；「熔岩起士牛卷」則是使用安格斯黑牛肉片，鋪上切達起司片後加以炙燒，讓牛肉油脂與起司加以融合，帶來順口的滿足感；至於「蒲燒醬星鰻盛」，使用星鰻、海苔與新鮮青蔥搭配醋飯，帶來微鹹微甜的滋味與多層次食感，每項均為30元。
與爭鮮同集團的奌爭鮮，於3月5日至5月7日期間，則是推出3款春季限定新品。「花見鮮彩盛」包含有鮭魚、鮪魚、鮭魚筋子、紫蘇鰤魚、鮭魚子干貝、黑魚子赤蝦等六種創意握壽司，佐以日本進口的櫻花漬，每份180元。「彩漾海老卷」是將紫蘇花卷盛放於特製的花漾摩納餅，再堆疊鮮蝦、嫩蛋絲、鮭魚子等食材，塑造多層次口感，每份80元。另還有加入醃漬櫻花的「沁櫻氣泡蘇打」，每杯60元。
壽司郎自3月8日起，新推出一系列期間限定的早春料理。包括有和風生拌花枝、現煮活鮑魚、豪華甜蝦、山葵豆皮壽司、山葵鮭魚卵海苔包、醃漬胡麻真鯛、蟹醬花椰菜沙拉、釜玉烏龍麵，以及咖啡聖代等新品，每份售價40元～110元。在眾多商品中，又以目測鋪滿7尾甜蝦的豪華甜蝦壽司（每貫60元）最吸引網友青睞，紛紛留言表示「你看看中間那個甜蝦」、「再去吃一次！」
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