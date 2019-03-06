醋飯鋪滿「7尾甜蝦」！3間迴轉壽司新菜登場

2019-03-06 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



壽司郎自3月8日起，推出一系列期間限定的春季新菜。圖／取自台湾スシロー 台灣壽司郎粉絲頁 分享 facebook 隨著進入3月，包括爭鮮、奌爭鮮、壽司郎等連鎖迴轉壽司品牌，均紛紛推出春季新品。從搭配日本柚醋的鰤魚、現煮活鮑魚一直到鋪滿滿的甜蝦，都成為春季新品的亮點，讓民眾選擇更多元。

爭鮮自3月4日至4月30日期間，新推出日本柚醋鰤魚、美國熔岩起士牛卷、蒲燒醬星鰻盛等3款新品。其中「日本柚醋鰤魚」，選用日本產地直送的柚醋，可增加鰤魚的香氣與滋味；「熔岩起士牛卷」則是使用安格斯黑牛肉片，鋪上切達起司片後加以炙燒，讓牛肉油脂與起司加以融合，帶來順口的滿足感；至於「蒲燒醬星鰻盛」，使用星鰻、海苔與新鮮青蔥搭配醋飯，帶來微鹹微甜的滋味與多層次食感，每項均為30元。

與爭鮮同集團的奌爭鮮，於3月5日至5月7日期間，則是推出3款春季限定新品。「花見鮮彩盛」包含有鮭魚、鮪魚、鮭魚筋子、紫蘇鰤魚、鮭魚子干貝、黑魚子赤蝦等六種創意握壽司，佐以日本進口的櫻花漬，每份180元。「彩漾海老卷」是將紫蘇花卷盛放於特製的花漾摩納餅，再堆疊鮮蝦、嫩蛋絲、鮭魚子等食材，塑造多層次口感，每份80元。另還有加入醃漬櫻花的「沁櫻氣泡蘇打」，每杯60元。