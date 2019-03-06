LAWSON推出爆萌甜點 哆啦A夢和菓子赴日記得搶一波

2019-03-06 13:23 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



日本LAWSON獨賣哆啦A夢和菓子愛心款。圖／摘自bandai官網 分享 facebook 日本超商聯名商品實在太強大這回又來搶錢啦！哆啦A夢最新動畫電影「大雄的月球探測記」在日本3月上映，周邊商品與聯名商品更是多到讓粉絲買不完。像是日本超商LAWSON推出一系列哆啦A夢點心，把哆啦A夢變成了和菓子，可愛程度爆表，讓人忍不住直呼「怎麼可以吃哆啦A夢～」

LAWSON獨賣的哆啦A夢和菓子，是日本知名的萬代食玩公司（BANDAI CANDY）以「可以吃的吉祥物」為發想，推出的「可以吃」的和菓子。整體造型精緻度很高，哆啦A夢的眼神、鈴鐺、百寶袋，甚至背後的可愛尾巴都傳神呈現。共有兩款造型，微笑款的哆啦A夢內餡為卡士達醬口味；另一款啾嘴、愛心眼，拿著情書的哆啦A夢超可愛，內餡為草莓口味，也很適合作為3月14日白色情人節的小禮物。

兩款造型肯定讓人選擇困難症發作，每款售價各280日圓（含稅約新台幣80元），最近有去日本旅遊，記得去LAWSON搶一波期間限定的哆啦A夢。