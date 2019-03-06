先搬一座山谷過來香港！愛彼表巴塞爾藝術展月底登場
2019 年度的香港巴塞爾藝術展（Art Basel）將於三月底於香港登場，瑞士愛彼表（Audemars Piguet）是為這個當代藝術盛會的全球合作夥伴，將於香港率先展出由布魯克林雕塑藝術家及設計師 Fernando Mastrangelo 以愛彼表品牌特色打造的《山谷》（The Vallée）收藏家會客廳，讓參訪貴賓體驗瑞士侏羅山脈 （Jura Mountains）的風情；該沈浸式體驗空間也將隨巴塞爾藝術展在年中於瑞士巴塞爾、年底於美國邁阿密展出。
以雕塑聞名的Fernando Mastrangelo擅長運用鹽、沙和水泥等日常材料融入創作。「山谷」會客廳以地質為概念，透過解構的藝術手法重新呈現山區的特色：地層牆（Strata Wall）呈現汝山谷中既破碎又綿延的「黑色深谷」（Combe Noire） 地帶，並巧妙融入金、銅、砂金石、藍寶石玻璃及鐵等組成品牌腕表的五大元素。他更特別選用著名瓦洛布洞穴（Vallorbe Caves）中的石灰岩鐘乳石為碎玻璃吊燈的靈感，並以原始巨石砌成工匠的工作空間。而訪客休息區則結合圓形與八角形，靈感來自愛彼全新 Code 11.59 系列與經典腕表 。
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