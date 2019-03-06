先搬一座山谷過來香港！愛彼表巴塞爾藝術展月底登場

2019-03-06 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



地層牆（Strata Wall）呈現汝山谷中既破碎又綿延的「黑色深谷」 地帶。圖／愛彼表提供 分享 facebook 2019 年度的香港巴塞爾藝術展（Art Basel）將於三月底於香港登場，瑞士愛彼表（Audemars Piguet）是為這個當代藝術盛會的全球合作夥伴，將於香港率先展出由布魯克林雕塑藝術家及設計師 Fernando Mastrangelo 以愛彼表品牌特色打造的《山谷》（The Vallée）收藏家會客廳，讓參訪貴賓體驗瑞士侏羅山脈 （Jura Mountains）的風情；該沈浸式體驗空間也將隨巴塞爾藝術展在年中於瑞士巴塞爾、年底於美國邁阿密展出。