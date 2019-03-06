許瑋甯搶先擦上香奈兒COCO晶亮水唇膏 美爆色號必筆記

2019-03-06 12:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



香奈兒(CHANEL)台灣彩妝形象大使許瑋甯，日前現身巴黎時裝周，在看香奈兒秀之前，搶先擦上將在3月15日在台上市的全新「COCO晶亮水唇膏」，並先在IG上分享美照，讓超多網友讚翻，跪求色號。

許瑋甯在巴黎時裝周看秀時，擦的色號是#91波希米亞，俏皮的莓粉色；網友見到許瑋甯分享美照後，大呼「嘴唇實在太嫩太美」，#91波希米亞有著淡淡莓粉色調，擦上超顯白，難怪讓亞洲女孩一見傾心。

香奈兒COCO晶亮水唇膏全系列27色，包括裸色系、橘色系、玫瑰木色系、粉色系、濃艷粉色系、紅色系、紫色系與深色系。

包裝上也能看出用心，透明設計的璀璨金色口紅蓋，搶眼顏色與設計，是化妝包內不可缺少的時尚配件。另外還有3款透明護色唇膏，可以當作口紅前的打底、疊擦顯色效果更持久。

COCO晶亮水唇膏強調水潤質感，富含色素粒子，一筆即可帶出晶亮色澤，植物性奶油與油脂的完美比例，讓使用唇膏時，就能與雙唇合而為一，像是為嘴唇上了一層滋潤飽滿的精華液般的水嫩，長效持色達8小時。