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快筆記! 到泰國不能錯過的年度旅遊盛事

2019-03-06 00:53聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

泰國因地理位置鄰近、特色美食、平價消費，一直是國人出國旅遊的熱門選項。喜歡到泰國旅遊的旅客，更不能錯過當地的節日和慶典，可從中體驗泰式傳統和文化價值。其中兩個知名的節日慶典是以“水”為慶祝方式，包括「潑水節」，以及「水燈節」。此外，當地也很鼓勵遊客們親自前來體驗感受，分別象徵佛教齋戒開始和結束的「守夏節」和「解夏節」二大節日。每一個泰式節日各有特色，以下列出泰國一年一度代表性的節日慶典活動。

1.世界泰拳敬師節典禮：3月17日，大城府

一年一度的世界泰拳敬師節典禮，每年在大城府歷史公園舉行，讓來自世界各地的數百名泰拳練習者，有機會以知名悠久傳統的泰拳敬師舞儀式（Wai Kruceremony），向他們的泰拳師父們表達感激之情，以及慶祝泰拳這項古老的武術。活動從下午的泰拳展覽開始，在展覽會上展示獨特的泰式傳統，包括武器製作、泰式刺青紋身和書法以及泰國武術表演。

2.潑水節(宋干節)：4月13日至15日，全國各地

對遊客們來說，潑水節活動提供了一個享受盛大慶祝活動的機會，在整個泰國的城鎮和村莊街道上舉辦潑水派對。對於當地人來說，這是一個他們可以與家人共度寶貴時刻，以及造訪寺廟見證古代儀式和祈福積德的時間。慶祝潑水節的最佳地點包括曼谷、芭達雅、清邁、坤敬、合艾。

3.火箭節：5月或6月，東北部和南部

泰國最壯觀的節日慶典之火箭節，被視為是一種祈雨和幫助當地稻米生長豐收的方式。節慶內容因各地傳統而有所不同，但主要都包括將自製火箭發射到天空，各個隊伍互相競賽，將他們製作的火箭發射到最高點。同時還有遊行隊伍以及展示傳統服裝和舞蹈表演等等。

4.鬼臉節：6月至7月，雷府

位於雷府丹賽區的鬼臉節，是泰國東北部地區最具活力，且非常獨特的節日慶典之一。為期三天的活動主要目的在慶祝Vessandorn王子（佛陀釋迦摩尼的最後一次轉世）的回歸，並祭拜Phra That Si Song Rak，這位備受泰國與寮國人民尊敬的神佛之佛塔。慶典上會有許多男性村民，穿著鬼服、戴著用雕刻的椰子樹乾製成、上面擺著柳條編織和糯米蒸籠的巨大面具，在城裡四週遊行時、跳舞並擺出嚇人的有趣動作來取悅群眾們。

5.守夏節(佛教齋戒節)：農曆8月滿月後的隔日，全國各地

在泰國節日慶典中最引人入勝的節日之一就是守夏節（Khao Phansa），或稱佛教齋戒節，這象徵了雨季的開始。傳統上，民眾們會捐贈蠟燭給寺廟，讓僧侶們可以繼續在晚間研習。至今，這些供品以巨大的蠟像形式呈現，並在地方遊行中展示，遊行伴隨著民俗舞蹈、當地工藝品的展示以及聲光秀表演等等。想見證壯觀的蠟燭遊行的最佳地點是烏汶叻差他尼、沙拉汶里（Tak Bat Dok Mai祈福奉獻儀式或稱獻花節）、大城府和佛統府。

6.水燈節：農曆12月的滿月之夜（通常在國曆11月），全國各地

水燈節是所有節慶中最迷人的慶典，這時天氣涼爽，人們趁這個機會在夜晚遊玩，以及到河邊放水燈。這些點上蠟燭的水燈，傳統使用香蕉莖和葉子或椰子殼製作而成的，裝飾著香、祭品、鮮花和蠟燭，完成後將它們放到水面上漂浮，表達對水神的尊敬一種方式，並感謝他們的慷慨，並且向汙染的河流和溪流道歉，以及在一年下來他們所使用的水。

7.桂河大橋週：11月至12月，北碧府

桂河大橋是泰國最近代的歷史景點之一，除了許多泰國人、緬甸人、中國人、越南人、馬來人和印度人之外，它還紀念英國、美國、澳大利亞、荷蘭和紐西蘭戰俘的犧牲。桂河大橋週活動舉行10天，舉辦泰國最壯觀的聲光秀表演為特色，描述第二次世界大戰的故事，以紀念建造惡名昭彰的死亡鐵路、桂河大橋和地獄火通道的戰俘們。

鬼臉節。圖／泰國觀光局提供
鬼臉節。圖／泰國觀光局提供
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世界泰拳敬師節典禮。圖／泰國觀光局提供
世界泰拳敬師節典禮。圖／泰國觀光局提供
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守夏節。圖／泰國觀光局提供
守夏節。圖／泰國觀光局提供
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潑水節。圖／泰國觀光局提供
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火箭節。圖／泰國觀光局提供
火箭節。圖／泰國觀光局提供
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水燈節。圖／泰國觀光局提供
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桂河大橋週。圖／泰國觀光局提供
桂河大橋週。圖／泰國觀光局提供
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泰國火箭

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