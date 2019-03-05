親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

美國正式公告 美中貿易「停戰期」無定期延長

韓媒：川金二會破局 金正恩大受打擊病倒

Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

看過韓劇《機智的牢房生活》，都會不由自主被韓星鄭秀晶Krystal圈粉，雖以冷臉聞名，但她獨樹一格的特質在IG上擁有強大的粉絲，還有特別開設的穿搭輯錄，日前她拍攝了韓國雜誌《Allure Korea》，就穿了COACH的2019春夏新裝，之中有多套和迪士尼聯名的Disney x COACH小飛象單品，為冰山美人特調了一些微甜滋味。

每回與迪士尼推出聯名系列，總是引爆話題的Disney x COACH在2019春夏系列，執行創意總監Stuart Vevers結合迪士尼卡通，打造出聯名款《小飛象（Dumbo）》、《小鹿斑比（Bambi）》、 《木偶奇遇記（Pinocchio）》、《貓兒歷險記（Aristocats）》 及《彼得潘（Peter Pan）》等角色融入春季系列中，之中又以小飛象最為熱門，搭上了真人版《小飛象》電影話題熱度，加上可愛逗趣的模樣，成為超熱門的商品。

春夏季COACH女裝的特色，在於各式各樣的多層次棉質、紗綢裙裝，輔以蕾絲飾邊和迪士尼圖樣的印花，繽紛輕盈，且為了符合Stuart Vevers「每個人都可以身為COACH女孩」的理念，長洋裝、短裙等款式豐富，符合各身高、身型；Krystal身穿印花裙裝，變換不同氛圍，其中的褐色小飛象毛衣搭配印花裙，演繹怪奇洋娃娃的故事感。

Krystal身穿愛麗絲夢遊仙境的T恤搭襯翻皮羊毛外套。圖／取自www.allu...
Krystal身穿愛麗絲夢遊仙境的T恤搭襯翻皮羊毛外套。圖／取自www.allurekorea.com
分享
Krystal身上的鱷魚圖樣毛衣來自《彼得潘》角色。圖／取自www.allure...
Krystal身上的鱷魚圖樣毛衣來自《彼得潘》角色。圖／取自www.allurekorea.com
分享
COACH春夏系列主打各式印花裙裝。圖／取自www.allurekorea.co...
COACH春夏系列主打各式印花裙裝。圖／取自www.allurekorea.com
分享
冷臉美人Krystal在《Allure Korea》穿Disney x COAC...
冷臉美人Krystal在《Allure Korea》穿Disney x COACH系列。圖／取自www.allurekorea.com
分享
DISNEY x COACH Dumbo經典緹花毛衣，售價16,800元。圖／C...
DISNEY x COACH Dumbo經典緹花毛衣，售價16,800元。圖／COACH提供
分享
Krystal身穿COACH 1941的白色蕾絲棉質裙裝。圖／取自www.all...
Krystal身穿COACH 1941的白色蕾絲棉質裙裝。圖／取自www.allurekorea.com
分享
Krystal身穿COACH 1941的白色蕾絲棉質裙裝。圖／取自www.all...
Krystal身穿COACH 1941的白色蕾絲棉質裙裝。圖／取自www.allurekorea.com
分享
Disney x COACH的101忠狗圖樣印花裙，售價35,800元。圖／CO...
Disney x COACH的101忠狗圖樣印花裙，售價35,800元。圖／COACH提供
分享
DISNEY x COACH彼得潘的鱷魚圖樣毛衣，售價16,800元。圖／COA...
DISNEY x COACH彼得潘的鱷魚圖樣毛衣，售價16,800元。圖／COACH提供
分享
Disney x COACH愛麗絲夢遊仙境T恤，售價3,900元。圖／COACH...
Disney x COACH愛麗絲夢遊仙境T恤，售價3,900元。圖／COACH提供
分享
特質鮮明的Krystal是《Allure Korea》的3月號人物。圖／取自ww...
特質鮮明的Krystal是《Allure Korea》的3月號人物。圖／取自www.allurekorea.com
分享
Disney x COACH貓兒歷險記帽T，售價9,500元。圖／COACH提供
Disney x COACH貓兒歷險記帽T，售價9,500元。圖／COACH提供
分享
Krystal身穿Disney x COACH小飛象系列的毛衣及裙裝。圖／取自w...
Krystal身穿Disney x COACH小飛象系列的毛衣及裙裝。圖／取自www.allurekorea.com
分享

迪士尼卡通

相關新聞

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

向經典戰機致敬 百年靈寇帝斯戰鷹綠得很帥

2019-03-05 21:41

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

影／鋼鐵人幕後推手 馬萬鈞：沒有所謂的「笨問題」

2019-03-05 19:36

巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24

宜蘭綠舞飯店滿週年 優惠齊發

2019-03-05 19:19

Berluti形象變得好慵懶 讓人感受提前換季

2019-03-05 18:07

迪士尼水壺塗料出包 安全標準過時

2019-03-05 17:51

小心使用! 麥當勞可樂杯傳多起破裂傷人事件

2019-03-05 17:08

陸客不來讀觀光科沒前途？學校：就業市場廣

2019-03-05 16:56

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

台北終於等到 好拍好買的迪士尼櫻花季快閃店人氣必買出列

2019-03-05 16:42

潮流藝術 「網拍」看好 限定滑板、雕塑玩具搶攻新世代

2019-03-05 16:40

“38”有理 愛美無罪 udn買東西教您如何寵愛自己

2019-03-05 16:21

還有4天! 哈根達斯巴菲冰淇淋買一送一

2019-03-05 15:22

只有3天！3人同行「吃八色烤肉打8折」

2019-03-05 15:14

超級限量！萬寶龍xBMW聯名行李組 8系列背上身

2019-03-05 15:07

家用冷氣早販開打 冷暖機種、節能成主流

2019-03-05 14:37

買冷氣評估3因素 挑對機種才能省電涼爽

2019-03-05 14:36

時裝周人手一顆 有看過那麼時尚的水餃嗎？

2019-03-05 14:27

井上粉快看！彩繪機《灌籃高手》作者畫作上日廉航機身

2019-03-05 14:22

澳洲美妝Jurlique降價3成 護手霜省百元，品項全公開

2019-03-05 11:16

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28

日本最難訂餐廳主廚來台客座4天 套餐8,000元起

2019-03-04 17:25

巴黎時尚周／Balenciaga秋冬系列告訴你巴黎人這樣穿

2019-03-04 16:53

糖果色輕奢小巧相機包 兩萬上下小資女最愛

2019-03-04 15:30

AHKAH全台首店開幕 女星曾之喬來勸敗

2019-03-04 14:33

3月限定！ 漢堡王這4天再推買一送一

2019-03-04 14:32

早春氣息悄悄來臨 各家百貨美妝優惠大比拚！

2019-03-04 14:12

林志玲最愛的卡通聯名內衣 日本人也得來台灣買

2019-03-04 13:48

影／年後轉職壓力大 精神科進入求診高峰

2019-03-04 13:37

「奶茶色」讓黃皮膚一秒顯白 3款春天新上市「輕透粉底液」生火盤點

2019-03-04 13:26

一年只有一次！漢來海港自助餐壽星生日最低6折起

2019-03-04 13:16

巴黎時尚周／Valentino以愛為名 再邀高橋盾跨刀合作

2019-03-04 09:47

Hermès 2019秋冬 再塑優雅女性多變風貌

2019-03-03 23:31

不敵月租150萬！黑白兩道最愛餐廳錦華樓歇業

2019-03-03 23:11
看更多

熱門文章

春遊補助出爐 18至40歲青年可享三次住宿補助

2019-03-05 14:51

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08

他洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

2019-03-05 11:44

4大4小訂1980家庭房被罵教育失敗 PO文抱怨網友不挺

2019-03-05 10:32

墾丁春吶、春浪確定移高雄辦！ 韓國瑜7日公布内容

2019-03-05 11:39

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

2019-03-05 15:49

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

郵局烏龍！詹順貴妻買千元郵冊 錯開為7千萬天價發票

2019-03-05 13:18

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

獨／用無線貼紙判定食安 MIT台灣博士生研發新技術

2019-03-05 09:40

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

影／觀光局春遊「3套餐」 18-40歲最多補助1500元

2019-03-05 18:00

冷氣團南下 明起玉山有機會下雪、合歡山下霰

2019-03-05 09:45

開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17

今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進

2019-03-05 00:00

春遊補助 星級旅館加碼500元喊卡

2019-03-05 00:35

全台明起連五天春雨 水庫有望解渴

2019-03-05 11:10

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

助產故事！ 婆婆要媳婦環島遊 回家多了小老婆

2019-03-05 11:51

北捷晚間行車出現異常 詳細原因今收班後調查

2019-03-05 19:37

不只春遊 觀光局：第4季將推常態暖冬補助

2019-03-05 17:48

你被扣多少錢？勞退基金去年賠423億 今日分配到帳戶

2019-03-05 12:23

過50歲 一定要做大腸鏡檢查

2019-03-05 01:52

林試所發現新品種 溪頭找到台灣原生白松露

2019-03-05 19:29

還有4天! 哈根達斯巴菲冰淇淋買一送一

2019-03-05 15:22

工業笑氣無法可管 17歲女吸到喪失行走能力

2019-03-05 12:14

國中會考「金德版」七級制被打臉 宜蘭推翻改五級制

2019-03-05 17:10

清明國道疏運新招 歷年最優惠

2019-03-05 00:45

影／女子國外埋線拉皮 臉部竟像鋼筋外露

2019-03-05 11:05

無痛腫塊別輕忽 當心「寧靜殺手」卵巢癌

2019-03-05 13:00

暖冬旱象嚴重 阿里山區茶葉、荔枝、龍眼傳災情

2019-03-05 11:00

萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51

健保給付後太便宜 網友批「台灣醫療很廉價」遭砲轟

2019-03-05 21:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top