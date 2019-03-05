Krystal穿COACH小飛象 冷臉還是好美喔

2019-03-05 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



看過韓劇《機智的牢房生活》，都會不由自主被韓星鄭秀晶Krystal圈粉，雖以冷臉聞名，但她獨樹一格的特質在IG上擁有強大的粉絲，還有特別開設的穿搭輯錄，日前她拍攝了韓國雜誌《Allure Korea》，就穿了COACH的2019春夏新裝，之中有多套和迪士尼聯名的Disney x COACH小飛象單品，為冰山美人特調了一些微甜滋味。

每回與迪士尼推出聯名系列，總是引爆話題的Disney x COACH在2019春夏系列，執行創意總監Stuart Vevers結合迪士尼卡通，打造出聯名款《小飛象（Dumbo）》、《小鹿斑比（Bambi）》、 《木偶奇遇記（Pinocchio）》、《貓兒歷險記（Aristocats）》 及《彼得潘（Peter Pan）》等角色融入春季系列中，之中又以小飛象最為熱門，搭上了真人版《小飛象》電影話題熱度，加上可愛逗趣的模樣，成為超熱門的商品。