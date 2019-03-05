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向經典戰機致敬 百年靈寇帝斯戰鷹綠得很帥

2019-03-05 21:41聯合報 記者孫曼╱即時報導

造型帥氣的飛行表一直是腕表極受歡迎的一種類型，至今魅力不墜，百年靈（Breitling）就是以飛行表揚名的品牌之一：在1930至40年代，品牌旗下的「Huit航空部」曾為多家稱霸全球的飛機製造商製造機載計時儀器，從此結下深厚淵源。時至今日，百年靈推出全新的三款Aviator 8系列寇帝斯戰鷹腕表 （Aviator 8 Curtiss Warhawk）向當時美國知名飛機製造商寇帝斯萊特公司（Curtiss Wright）及其最著名的飛機「寇帝斯P-40戰鷹戰鬥機」（Curtiss P-40 Warhawk）的致敬，一饗軍機迷及表迷。

在1938年至1944年間製造的P-40戰鷹戰機，曾在「美國志願援華航空隊」 旗下大名鼎鼎的「飛虎隊」服役，是二戰期間第三大量產的美軍軍機。百年靈的致敬表款包括百年靈 Aviator 8 B01 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕表、 Aviator 8 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕表兩款計時與及Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕表一款三針腕表，均經瑞士官方天文臺（COSC）認證。

Aviator 8 系列以百年靈早期指標性的768型航空腕表為靈感，採用該腕表的旋轉表圈和獨樹一幟的三角形指針。全系列三款表盤均為軍綠色啞光色，兩款不鏽鋼計時腕表尺寸均為43毫米，搭配紅色中央秒針，分別搭載具有70小時動力儲存功能的百年靈自製01機芯與百年靈13型機芯。B01款搭配對比銀色小表盤，便於讀時；而自動上鍊三針表款表殼則以DLC塗層處理成黑色，更顯復古飛行魅力。底蓋均有寇帝斯標識字樣和P-40戰鷹式戰機鯊魚嘴造型圖案，是在該戰機在「飛虎隊」服役時機身的繪圖。

P-40戰鷹戰機飛行英姿。圖／百年靈提供
P-40戰鷹戰機飛行英姿。圖／百年靈提供
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百年靈Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕表，13萬...
百年靈Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕表，13萬元。圖／百年靈提供
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百年靈Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕表底蓋有寇...
百年靈Aviator 8 Automatic 41寇帝斯戰鷹自動航空腕表底蓋有寇帝斯標識字樣和P-40戰鷹式戰機鯊魚嘴造型圖案，是在該戰機在「飛虎隊」服役時機身的繪圖。圖／百年靈提供
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P-40戰鷹戰機飛行英姿。圖／百年靈提供
P-40戰鷹戰機飛行英姿。圖／百年靈提供
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百年靈Aviator 8 B01 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時...
百年靈Aviator 8 B01 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕表，24萬5,000元（針扣）。圖／百年靈提供
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三款全新百年靈Aviator 8寇帝斯戰鷹系列腕表。圖／百年靈提供
三款全新百年靈Aviator 8寇帝斯戰鷹系列腕表。圖／百年靈提供
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百年靈Aviator 8 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕表，1...
百年靈Aviator 8 Chronograph 43寇帝斯戰鷹航空計時腕表，17萬7,000元（針扣）。圖／百年靈提供
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