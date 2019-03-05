開場靜默一分鐘 女模謝幕落淚 卡爾拉格斐香奈兒最後之作溫暖登場

2019-03-05 20:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



在時尚傳奇卡爾拉格斐逝世後的兩個星期，巴黎時裝周迎來香奈兒秋冬大秀，與老佛爺交情甚篤的超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）領軍眾模特兒開場，為她的忘年摯友所操刀的最後一季香奈兒系列作品揭幕。

這一季千變萬化的巴黎大皇宮變身成為雪國小村落，小木屋的樸實與溫暖映襯出全新系列作品的雋永與典雅。整體線條俐落修長、剛柔並濟，格紋、千鳥紋斜紋軟呢大衣搭配同花色與面料的紳士帽，那是老佛爺年輕時候喜愛的帽款之一。高領粗針織毛衣的不同色混合編織復古百搭，寬版高腰褲運用相近色調與紋路，讓整深造型看來和諧沉穩又具備冬日裡的厚重份量感。

短版外套包括羽絨衣、束腰夾克及西裝外套等，尤其以滑雪造型為靈感的繽紛色調羽絨衣最為搶眼，蓬鬆寬大的線條，搭配有高地民族圖騰水晶鑲飾毛衣或是山形圖騰針織洋裝，甚至是寬版斜紋軟呢格紋長褲，混合率性與優雅。同色西裝與寬褲的組合，運用金屬鍊腰帶彰顯腰身，更添奢華質感。經典斜紋軟呢外套飾有厚羊毛緄邊、編織紋理或以流蘇鬚邊處理，另外還有外翻或不對稱設計翻領。其中一款主題印花更是俏皮可愛，遠看是花花綠綠的線條配上各色香奈兒雙C標誌，近看是一個個滑雪中的身影，在雪地裡留下的滑行痕跡和影子，暗藏驚喜與趣味。拉鍊式的滑雪裝採用三色交織斜紋軟呢，並配有可放入滑雪通行證的拼貼裝飾口袋，兼顧功能需求。

除了有瀟灑的大衣、機能性的滑雪裝之外，更有一系列精緻裝飾的單品及純淨雪白的服飾，像是雪花般飾邊蕾絲裙子，以及綢緞白色燕尾服，注入滿滿浪漫色彩。雪地裡大人小孩都愛的雪球遊戲，幻化為禮服，透過裙子與洋裝上布滿的雪紡紗和羽毛，打造出俏皮的裙裝造型。胸前以白色和金色樹酯玻璃飾片刺繡展現雪花質感，以材質特性和堆疊的技巧增添大自然動態之美。

包款與鞋款方面，同樣充滿冬日氣息。各式雪靴與黑色亮面菱格紋皮革包、千鳥格紋斜紋軟呢手拿包或編織羊皮相機包，都透過人造皮草與羊毛細節點綴出暖意。

作為卡爾拉格斐參與的最後一場香奈兒系列作品，除了在開秀前一分鐘的靜默致意之外，本場秀並沒有任何刻意的緬懷儀式，不過在老佛爺身前最愛的歌手大衛鮑伊的歌曲Heroes陪襯下，有幾位模特兒在最後謝幕時還是不捨地落淚。而香奈兒也正式將藝術總監交棒到與老佛爺共事多年的維吉妮維婭（Virginie Viard）手上，今後她負責的層面將包含香奈兒高級訂製服、高級時裝以及精品配件。首席執行長Alain Wertheimer也表示，對於品牌旗下與卡爾拉格斐合作超過30年的團隊深具信心，並相信在全球服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky的領導下，團隊能更進一步發展香奈兒的時尚創意與活力。