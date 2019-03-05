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萌到犯規！7-11全球首賣「迪士尼櫻花季彩妝」　預購價超佛心

2019-03-05 19:51聯合報 記者陳立儀╱即時報導

迪士尼櫻花季首度推出超萌又實用的彩妝系列，在台灣超商就能買得到！7－ELEVEN今年母親節預購推出全球首發販售的迪士尼櫻花季彩妝系列，包括唇膏、蜜粉、腮紅、眼影、化妝包等，290元起的售價超佛心，即日起預購還可享早鳥優惠；去年造成轟動的「卡娜赫拉的小動物」彩妝系列今年也強勢回歸，推出升級版的禮盒組。

7－ELEVEN本次推出的迪士尼櫻花季彩妝系列以Q版米奇、米妮和小熊維尼為主角，3色唇膏包括珊瑚橘、紅、紅棕色系，都是實用色選；全球搶先販售的迪士尼櫻花季彩妝限量5件組包含唇膏、蜜粉、雙色腮紅盤、4色眼影盤及化妝包，一次購買可享75折優惠價1,388元，雙色腮紅盤有著浮雕櫻花設計，4色眼影盤為紅棕與大地色系；化妝包也可單獨購買，共有米奇米妮、維尼兩款，就連拉鍊上的吊飾都因應不同主角而加入小巧思，萌翻少女心。

卡娜赫拉的小動物綻色玫瑰限定禮盒組為唇蜜、唇膏、蜜粉餅、腮紅、指緣油、化妝包6件組，掀蓋禮盒內附鏡子和抽屜，可用來收納化妝品和小物，雙色腮紅和蜜粉餅上也都有卡娜赫拉的小動物浮雕印花，售價1,599元。

7－ELEVEN母親節預購即日起至4月9日可享早鳥優惠第2件88折，4月10日至5月6日的第二波優惠則可享第2件9折，皆以價低者折扣，團購及部分商品除外。

限量超值的迪士尼櫻花系列彩妝5件組，7－ELEVEN全球搶先販售，售價1,388...
限量超值的迪士尼櫻花系列彩妝5件組，7－ELEVEN全球搶先販售，售價1,388元。圖／7－ELEVEN提供
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迪士尼櫻花系列彩妝5件組的4色眼影盤，是實用的紅棕與大地色系。圖／7－ELEVE...
迪士尼櫻花系列彩妝5件組的4色眼影盤，是實用的紅棕與大地色系。圖／7－ELEVEN提供
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迪士尼櫻花季化妝包－小熊維尼款，售價390元。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季化妝包－小熊維尼款，售價390元。圖／7－ELEVEN提供
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限量超值的迪士尼櫻花系列彩妝5件組，7－ELEVEN全球搶先販售，售價1,388...
限量超值的迪士尼櫻花系列彩妝5件組，7－ELEVEN全球搶先販售，售價1,388元。圖／7－ELEVEN提供
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迪士尼櫻花系列彩妝5件組的雙色腮紅盤。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花系列彩妝5件組的雙色腮紅盤。圖／7－ELEVEN提供
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迪士尼櫻花季化妝包－米奇米妮款，售價390元。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花季化妝包－米奇米妮款，售價390元。圖／7－ELEVEN提供
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迪士尼櫻花系列唇膏，售價290元，共3色。圖／7－ELEVEN提供
迪士尼櫻花系列唇膏，售價290元，共3色。圖／7－ELEVEN提供
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迪士尼櫻花系列彩妝5件組的4色眼影盤，是實用的紅棕與大地色系。圖／7－ELEVE...
迪士尼櫻花系列彩妝5件組的4色眼影盤，是實用的紅棕與大地色系。圖／7－ELEVEN提供
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卡娜赫拉的小動物綻色玫瑰限定禮盒6件組，售價1,599元。圖／7－ELEVEN提...
卡娜赫拉的小動物綻色玫瑰限定禮盒6件組，售價1,599元。圖／7－ELEVEN提供
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櫻花季迪士尼

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