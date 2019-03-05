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影／鋼鐵人幕後推手 馬萬鈞：沒有所謂的「笨問題」

2019-03-05 19:36聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

首位獲得奧斯卡科學技術成就獎的台灣人馬萬鈞，今天回到母校台大分享申請千里馬計畫開啟他的好萊塢之路。馬萬鈞勉勵年輕學子「多發問」，多接觸前輩、師長，這是他在美國學到最重要的事，「沒有所謂的笨問題，不懂裝懂才是最笨的」。

馬萬鈞曾協助阿凡達、鋼鐵人3等等逾40部好萊塢電影打造視覺效果，以「基於球體上的偏振漸層光源」臉部捕捉特寫技術為電影技術立下里程碑，上月更獲美國奧斯卡金像獎執委單位美國電影藝術與科學學院頒發科學技術成就奬，成為第一個獲此殊榮的台灣人。科技部昨天邀請馬萬鈞返台分享經驗。

現任Google軟體工程師的馬萬鈞，二ＯＯ八年自台大資工系畢業，期間先後獲得兩次國科會（現科技部）千里馬補助計畫（博士生及博士後）。

馬萬鈞分享，在這些因緣際會中，「勇於發問」以抓住機會，是他一路能夠受到許多貴人幫助的原因。他也透過其以八年攻讀博士的經驗強調，若能將眼光放遠，花費時間投身於有興趣的領域，將會在往後回首時感到值得。

馬萬鈞說，過程一定會有挫折，在學術界最常見的挫折就是投稿論文沒獲擷取，剛開始唸書時會為此感到難過，但久而久之就家常便飯，失敗過其實還有很多機會選擇，也許這次失敗是幫助自己成長的動力。

科技部長陳良基在與馬萬鈞的對談中，詢問馬投身視覺特效領域的契機和台灣相關產業的發展的想法。馬萬鈞建議，影像處理作為近年的熱門產業，各國多已端出租稅補助政策，因此若主政者願意給予資源支持，將能帶來諸多有利幫助。

陳良基回應，以台灣的分工，科技部只能從基礎研究來著力，若是稅制上的優惠，是屬於財政部、經濟部權責，應用面則需由文化部做整體規畫，其他部會再做配合。

陳良基表示，博士生申請千里馬計畫通過率約七成，博士後研究通過率也有四、五成。他鼓勵年輕人多善用政府資源出國看看，「行萬里路，可以激發更多潛能」，希望台大學弟妹不要僅自居台大，「整個宇宙都是我們遨遊之所在。」

科技部於今天邀請馬萬鈞於台大校總區校史館進行頂尖軟體創意設計及千里馬計畫經驗分享...
科技部於今天邀請馬萬鈞於台大校總區校史館進行頂尖軟體創意設計及千里馬計畫經驗分享，並與科技部長陳良基現場座談。記者馮靖惠／攝影
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科技部於今天邀請馬萬鈞於台大校總區校史館進行頂尖軟體創意設計及千里馬計畫經驗分享...
科技部於今天邀請馬萬鈞於台大校總區校史館進行頂尖軟體創意設計及千里馬計畫經驗分享，並與科技部長陳良基現場座談。圖／科技部提供
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