巴黎時裝周／陳喬恩露腿 和楊紫瓊同扮白衣仙子挺夏姿

2019-03-05 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



夏姿．陳 SHIATZY CHEN 甫於巴黎時裝周發表2019秋冬女裝，在當代藝術中心的東京宮登場，以苗族婦女的背巾「鑲守」作為設計概念，結合運動風，為服裝結構與視覺線條帶來變化，白、黑、紅的色彩，則是在溫柔的調性中增添鮮明個性。

設計總監王陳彩霞以「鑲守」來展現品牌傳承所背負的使命，也有自傳統中破繭而出的期許，將夏姿的華麗繁複，結合苗族神話圖騰，帶來更斑斕豐富的表現，苗族神話中的龍頭魚身、鳳凰、生命之花、九個太陽等，或是萬物之源的蝶母，都以守護的意象轉化為刺繡、印花、緹花等服裝細節，外套上的太陽紋車格細節與連身小帽上的立體蝴蝶刺繡，則體現了品牌的傳統織工。2019秋冬的材質以金屬紗線帶來光澤感，釘珠、蕾絲、獨家開版布料都讓穿搭更有層次，背帶綑縛、繭型的設計呼應了「鑲守」的連結溫度，前襟仿背巾的綁法、背後則有包巾的式樣，拉夫領、露肩禮服都是華麗晚裝的氛圍，其上的參針繡、打籽繡、織帶繡和手縫珠飾的細節，仍然是品牌引以為傲的精緻手工。