Berluti形象變得好慵懶 讓人感受提前換季

2019-03-05 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



天氣逐漸變暖，高級男裝品牌Berluti與Cerruti 1881也都釋出全新的形象廣告，像消費者訴說新的一季快來，該是服裝換季的時候了。

Berluti早春系列廣告，以邁阿密標誌性「裝飾藝術」建築物為背景，以簡潔線條和純白色調映射著佛羅里達日光，加上舒適材質和自然剪裁的服裝，讓人感覺好慵懶。這一季輕盈質感是重點，即便外套也沒有例外，無內襯皮革機車夾克經 「Nappatura」工藝處理，使其擁有更為沉澱深邃的天空藍質感。兩面可穿的魚尾棉質派克風衣搭配皮革細節，小牛皮飛行員夾克是 此次添加奢華蜥蜴皮細節。工裝靈感貫穿整個系列，以小牛皮工裝夾克和搭配皮革細節的棉質夾克呈現。褲裝聚焦經典格調，藉由五袋染色牛仔褲和絨面卡其褲來詮釋。

讓人意外的是Cerruti 1881春夏廣告，同時展現了全新女性迷你系列，加上由新銳影像工作者Erik Madigan Heck於巴黎拍攝，藉由清新的影像敏銳捕捉品牌的積極態度。品牌創意總監Jason Basmajian認為，此次形象廣告聚焦品牌更具運動風格的變化，全新系列的休閒剪裁和印花風格的服飾則散發青春活力。配飾系列也全新呈現，散發慵懶風情的夏季涼鞋成為這系列休閒愜意格調的重點。