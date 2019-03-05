迪士尼水壺塗料出包 安全標準過時

2019-03-05 17:51 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



印有迪士尼卡通人物圖案的水壺很受小孩喜愛，但英國公衛部發現圖案所用的顏料對人體有害！NHS日前公佈研究結果，稱圖案所用的顏料含有金屬鎘，鎘恐導致人體腎臟、骨骼受損，更可能致癌，發行商亞馬遜很快宣布全數回收；專家指出，雖然鎘用料通過歐盟安全標準，但這些標準都已過時，表示得重新研議新的檢測標準。

根據《英國廣播公司》報導，英公衛部（NHS）5日宣稱，迪士尼卡通人物彩繪的塗料含有金屬鎘，這個元素恐導致腎臟與骨骼受損，更可能致癌；消息傳出後，即便發行商亞馬遜旗下的製造商強調「鎘含量都符合規格」，亞馬遜仍馬上收回從他們出品的水壺。

專家特納指出，這類型的迪士尼印花水壺並非只有亞馬遜代理的那款含有鎘，其實特易購代理的（製造商為TheRange）那款也含有鉛與鎘，但差異在於，亞馬遜那款的圖案是「滿版」，意即離瓶口很近，更加大兒童吸入鎘的可能性。

重議規範或以無毒替代

而根據《曼徹斯特晚報》報導，特納認同水壺製造商所說的沒超標，「依照歐盟的安全標準，大多數製品的鎘含量都符合規範，但有2點疑慮：包含塗料過於接近誤食（接近嘴巴），含量規範已是幾十年前訂的，也是時候該重新研議新標準，避免過時。」但特納仍希望，只要發現塗料有害於人體，就該致力於尋找「無毒的替代品」。

特納補充說，鉛與鎘常被用於印製圖案的塗料，大多能從塑膠玩具、水杯等發現，從去年的測試結果可發現，市面上72款帶有圖案的兒童用品，竟有高達7成含有鎘，他擔憂，食用鉛對兒童智商有極大傷害。

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