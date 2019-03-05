親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「天天開心」男星驚傳車禍 撞公車臉鐵青

史上最複雜！春遊方案攻略一次解析

迪士尼水壺塗料出包 安全標準過時

2019-03-05 17:51台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

印有迪士尼卡通人物圖案的水壺很受小孩喜愛，但英國公衛部發現圖案所用的顏料對人體有害！NHS日前公佈研究結果，稱圖案所用的顏料含有金屬鎘，鎘恐導致人體腎臟、骨骼受損，更可能致癌，發行商亞馬遜很快宣布全數回收；專家指出，雖然鎘用料通過歐盟安全標準，但這些標準都已過時，表示得重新研議新的檢測標準。

根據《英國廣播公司》報導，英公衛部（NHS）5日宣稱，迪士尼卡通人物彩繪的塗料含有金屬鎘，這個元素恐導致腎臟與骨骼受損，更可能致癌；消息傳出後，即便發行商亞馬遜旗下的製造商強調「鎘含量都符合規格」，亞馬遜仍馬上收回從他們出品的水壺。

專家特納指出，這類型的迪士尼印花水壺並非只有亞馬遜代理的那款含有鎘，其實特易購代理的（製造商為TheRange）那款也含有鉛與鎘，但差異在於，亞馬遜那款的圖案是「滿版」，意即離瓶口很近，更加大兒童吸入鎘的可能性。

重議規範或以無毒替代

而根據《曼徹斯特晚報》報導，特納認同水壺製造商所說的沒超標，「依照歐盟的安全標準，大多數製品的鎘含量都符合規範，但有2點疑慮：包含塗料過於接近誤食（接近嘴巴），含量規範已是幾十年前訂的，也是時候該重新研議新標準，避免過時。」但特納仍希望，只要發現塗料有害於人體，就該致力於尋找「無毒的替代品」。

特納補充說，鉛與鎘常被用於印製圖案的塗料，大多能從塑膠玩具、水杯等發現，從去年的測試結果可發現，市面上72款帶有圖案的兒童用品，竟有高達7成含有鎘，他擔憂，食用鉛對兒童智商有極大傷害。

【更多精采內容，詳見

迪士尼卡通歐盟

相關新聞

Berluti形象變得好慵懶 讓人感受提前換季

2019-03-05 18:07

小心使用! 麥當勞可樂杯傳多起破裂傷人事件

2019-03-05 17:08

陸客不來讀觀光科沒前途？學校：就業市場廣

2019-03-05 16:56

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

台北終於等到 好拍好買的迪士尼櫻花季快閃店人氣必買出列

2019-03-05 16:42

潮流藝術 「網拍」看好 限定滑板、雕塑玩具搶攻新世代

2019-03-05 16:40

“38”有理 愛美無罪 udn買東西教您如何寵愛自己

2019-03-05 16:21

還有4天! 哈根達斯巴菲冰淇淋買一送一

2019-03-05 15:22

只有3天！3人同行「吃八色烤肉打8折」

2019-03-05 15:14

超級限量！萬寶龍xBMW聯名行李組 8系列背上身

2019-03-05 15:07

家用冷氣早販開打 冷暖機種、節能成主流

2019-03-05 14:37

買冷氣評估3因素 挑對機種才能省電涼爽

2019-03-05 14:36

時裝周人手一顆 有看過那麼時尚的水餃嗎？

2019-03-05 14:27

井上粉快看！彩繪機《灌籃高手》作者畫作上日廉航機身

2019-03-05 14:22

澳洲美妝Jurlique降價3成 護手霜省百元，品項全公開

2019-03-05 11:16

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28

日本最難訂餐廳主廚來台客座4天 套餐8,000元起

2019-03-04 17:25

巴黎時尚周／Balenciaga秋冬系列告訴你巴黎人這樣穿

2019-03-04 16:53

糖果色輕奢小巧相機包 兩萬上下小資女最愛

2019-03-04 15:30

AHKAH全台首店開幕 女星曾之喬來勸敗

2019-03-04 14:33

3月限定！ 漢堡王這4天再推買一送一

2019-03-04 14:32

早春氣息悄悄來臨 各家百貨美妝優惠大比拚！

2019-03-04 14:12

林志玲最愛的卡通聯名內衣 日本人也得來台灣買

2019-03-04 13:48

影／年後轉職壓力大 精神科進入求診高峰

2019-03-04 13:37

「奶茶色」讓黃皮膚一秒顯白 3款春天新上市「輕透粉底液」生火盤點

2019-03-04 13:26

一年只有一次！漢來海港自助餐壽星生日最低6折起

2019-03-04 13:16

巴黎時尚周／Valentino以愛為名 再邀高橋盾跨刀合作

2019-03-04 09:47

Hermès 2019秋冬 再塑優雅女性多變風貌

2019-03-03 23:31

不敵月租150萬！黑白兩道最愛餐廳錦華樓歇業

2019-03-03 23:11

白色情人節回禮送這些！超夢幻貼心禮送到女孩心坎裡

2019-03-03 17:45

G-Shock新表散發野性 支持野生動物生態保育

2019-03-03 15:55

Zegna曝光新形象廣告 陳偉霆帥氣現身眼神超殺

2019-03-03 15:25

男模曬肌肉兼秀EA7春夏新裝 網友「眼睛該看哪邊？」

2019-03-03 14:55

黛玉不只葬了一種花！ 紅樓夢+植物謎看這裡

2019-03-03 13:30

冰島天團Sigur Rós+雲二 秀出酷酷毛月亮

2019-03-03 12:20

限時特賣也能做環保？Jimmy Choo夢幻鞋最低2折起

2019-03-03 12:05
看更多

熱門文章

春遊補助出爐 18至40歲青年可享三次住宿補助

2019-03-05 14:51

小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03

他洗麥當勞可樂杯突碎裂濺血縫針 護士：蠻多人這樣

2019-03-05 11:44

4大4小訂1980家庭房被罵教育失敗 PO文抱怨網友不挺

2019-03-05 10:32

墾丁春吶、春浪確定移高雄辦！ 韓國瑜7日公布内容

2019-03-05 11:39

史上最複雜！春遊方案大攻略 一次解析

2019-03-05 17:08

春遊星級旅館加碼500元生變！觀光局：明下午統一說明

2019-03-04 21:39

春遊方案「3套餐」 18-40歲限時限地最多補1500元

2019-03-05 15:49

中油又出包！桶裝瓦斯每公斤多漲0.2元

2019-03-04 22:00

吳德榮：明起至周日 全台天氣春寒雨若泉

2019-03-05 07:15

響應政府春遊補助 金門研議發消費券加碼

2019-03-04 22:28

郵局烏龍！詹順貴妻買千元郵冊 錯開為7千萬天價發票

2019-03-05 13:18

獨／用無線貼紙判定食安 MIT台灣博士生研發新技術

2019-03-05 09:40

義美消化餅草莓冰淇淋IG熱傳 吃貨搶嘗鮮

2019-03-04 23:43

高鐵落腳台南歸仁交通便利 地方發展仍如天邊一朵雲

2019-03-05 07:29

鄭明典：台灣天氣將轉變成鋒前暖區 空氣品質恐變差

2019-03-05 07:27

今日星座運勢／射手好運旺走路有風 謙虛不宜躁進

2019-03-05 00:00

冷氣團南下 明起玉山有機會下雪、合歡山下霰

2019-03-05 09:45

移除爆量外來種埃及聖䴉 嘉義空氣槍撲殺臨時喊停

2019-03-05 17:24

吃多吃少自己選 吉野家牛丼尺寸4種變6種

2019-03-05 08:38

全台明起連五天春雨 水庫有望解渴

2019-03-05 11:10

閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21

春遊補助 星級旅館加碼500元喊卡

2019-03-05 00:35

又有新航空可搭！越竹航空預計2019開航台北-越南

2019-03-05 16:54

急性心包膜填塞難預知 醫師：常胸悶覺得喘就要求醫

2019-03-04 20:29

3月星座運勢：處女好機會降臨 天蠍恐招小人嫉恨

2019-03-05 09:57

助產故事！ 婆婆要媳婦環島遊 回家多了小老婆

2019-03-05 11:51

工業笑氣無法可管 17歲女吸到喪失行走能力

2019-03-05 12:14

過50歲 一定要做大腸鏡檢查

2019-03-05 01:52

清明國道疏運新招 歷年最優惠

2019-03-05 00:45

你被扣多少錢？勞退基金去年賠423億 今日分配到帳戶

2019-03-05 12:23

中油出包！中油瓦斯多漲了0.2元

2019-03-04 21:57

還有4天! 哈根達斯巴菲冰淇淋買一送一

2019-03-05 15:22

影／女子國外埋線拉皮 臉部竟像鋼筋外露

2019-03-05 11:05

無痛腫塊別輕忽 當心「寧靜殺手」卵巢癌

2019-03-05 13:00

暖冬旱象嚴重 阿里山區茶葉、荔枝、龍眼傳災情

2019-03-05 11:00

地球怎麼了？暖冬氣溫再創新高 南北雨量兩極化

2019-03-05 13:56

高度近視、眼睛外傷 都是青光眼高危險群

2019-03-05 01:54

基隆東帝士賣場資遣百人 就業中心協助22人找到工作

2019-03-05 11:02

108年台大老人健檢號碼牌發完 下列時段還可登記

2019-03-05 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top