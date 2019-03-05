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陸客不來讀觀光科沒前途？學校：就業市場廣

2019-03-05 16:56聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

陸客不來，讀高職觀光科沒前途？

桃園市永平工商最早開辦觀光科，政府開放陸客觀光後就業市場跟著擴大，新興、育達、振聲、方曙等私立學校都開辦專業職科，也有學校加入觀光課程，高職觀光科過去一直是高分錄取的職科，學生搶著進來，近兩年卻傳出陸客大減，觀光科不再吃香的說法。

永平工商觀光科主任張嘉云強調這是錯誤的想法，學生工作出路仍廣，建議有興趣的學生不要等到會考選填志願才報名，利用4月特招就可以先進來，3月18至22日報名各校都會在特招階段釋出熱門職科部分名額。

張嘉云說，高職是技術導向授予學生專長，學校調查歷屆校友就業選擇，以調製飲料的吧檯業比率最高，包括自行創業像咖啡通常每月有5萬元收入，員工也有3萬元，其他像旅遊帶團、旅館服務、航空公司和高鐵站務(運輸行業)，都適合觀光科學生。

新興高中表示，雖然陸客不來，但是國內仍有基本的旅遊市場，觀光科在招生類別和餐飲科同屬於「餐旅群」職科，課程更廣涵蓋吃喝完樂，如果語文能力夠強，無論升學或就業包括導遊、釋譯、空服員工作等都吃香。

除了陸客不來影響觀光業，也有學校觀察政治環境改變，觀光熱度也受影響，學生到花蓮訪問旅館、民宿業者也有同樣的看法，政府去年推國內旅遊補助，後來推暖冬、擴大暖冬旅遊補助到現在春遊補助，不理理解政治環境對旅遊的影響力道。

永平工商觀光科指出，台灣飲料商機無限也是觀光科學生就業利多，根據財政部統計，全台灣飲料店數已經超過2萬家，銷售額也高達600多億，飲料市場的競爭已進入白熱化階段，因此近年來，國內飲料業者皆致力於新品的研發，飲品美學的設計也逐漸蔚為一種時尚潮流這也是觀光科教學新趨勢，永平觀光科就首創「時尚飲品美學特色班」，以培育時尚潮流飲品調製及吧檯專業人才為目標。

永平工商在特招推出「時尚飲品美學特色班」、「全球觀光實務班」各一個班，前者包括傳授學生提升飲料製作的技術，原本只是一杯黑咖啡賣50、60元，如果能做出美麗的拉花可以賣100元，再升級到精緻雕花像卡通明星，一杯咖啡180元甚至200元客都搶著要。

觀光科也重外語，永平工商英、日、韓語必修，還另外開法語、泰語都和觀光課程結合；永平還和多所國中合作推實用技班，以就業為導向加強實務課程，請來資深業師授課，學生到職場實做的時間也長。新興高中在特招時有英語口試、閱讀，說明外語對觀光科學生而言很重要。

永平工商觀光科學生在飲料調製競賽是國內常勝軍。圖／永平工商提供
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觀光科學生學習類別廣，飲料調製、帶團、外語都要達到專業水準。圖／永平工商提供
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永平工商今年30位高三生參加乙級飲調檢定28人過關創紀錄。圖／永平工商提供
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