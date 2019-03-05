台北終於等到 好拍好買的迪士尼櫻花季快閃店人氣必買出列

2019-03-05 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



在拍照區可與櫻花季限定版玩偶一起合照。記者江佩君／攝影 分享 facebook

台灣限定的「迪士尼櫻花季期間限定店」繼台中場首發後，台北場即日起至3月31日在新光三越台北南西店三館一樓登場，除了有粉嫩一片的櫻花氛圍外，米奇、米妮、小熊維尼與小豬，也加入春天櫻花元素，推出一系列櫻花季才買得到的限定商品。

新光三越台北南西三館一樓的「迪士尼櫻花季期間限定店」區分兩個區域，一區以迪士尼周邊商品為主，一區則設計主題拍照打卡點與部分周邊，拍照區設計粉紅櫻花樹與蹺蹺板，洋溢春日爛漫的春天氣息。

「迪士尼櫻花季期間限定店」首站在新光三越台中中港店率先開跑，台灣迪士尼表示，可能是豬年的關係，櫻花季限定版小豬絨毛玩偶很受歡迎，在台中每天預購量超過百個，另外，手機殼、珪藻土杯墊、絨毛玩偶、包袋、都是人氣商品。

另外，櫻花季限定商品另一大注目商品則是3C周邊，包括小熊維尼水氧香氛機、小熊維尼蜂蜜吐司隨身碟，與小熊維尼藍芽喇吧與充電器。

米奇、米妮、小熊維尼與小豬這回推出櫻花季限定版，3月15日至3月17日推出櫻花限定版小豬在台北南西店限量首賣，每天限量15隻；3月22日至3月24日推出米奇、米妮限量首賣，每日限量20隻。或是活動期間可接受消費者預購，將於4月12日後寄送。