潮流藝術 「網拍」看好 限定滑板、雕塑玩具搶攻新世代
數位化是時代必然，連拍賣會也不例外，網路競拍已經成為新世代開始接觸藝術或精品拍賣的第一步。今年適逢創立20周年的羅芙奧集團（Ravenel），也將於2019年3月底首次推出線上拍賣專場「線上專拍：當代潮流Tap Your Urban」。有別於實體拍賣動輒上億的頂級藝術創作，羅芙奧網路競拍針對新世代藏家，精選目前市場炙熱的潮流與普普藝術家限量及限定作品，並設置更容易入門的金額，讓有興趣的藏家得以嘗試看看不同的收藏途徑。
此次重點拍品包括被譽為21世紀最具影響力的普普藝術家之一的美國藝術家羅恩英格利什（Ron English）的雕塑玩具， 潮流指標藝術家KAWS的作品更將以無底價方式拍賣。而潮流藏家鍾愛的滑板，也有多款藝術家招牌圖案值得留意：傑夫昆斯（Jeff Koons）帶有童趣的微笑猴、安迪沃荷（Andy Warhol）的搖滾牛、空山基（Hajime SORAYMA）未來感的衝浪機器人等。攝影大師荒木經惟（Araki）較鮮為人知的兩款立體陶瓷雕塑，《elephant「デロン君」》和 《woman「 処女ゲバゲバ」》也將現身此拍場。「線上專拍：當代潮流Tap Your Urban」將於3月25日起至4月8日止於官網登場。
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