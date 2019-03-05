潮流藝術 「網拍」看好 限定滑板、雕塑玩具搶攻新世代

2019-03-05 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



數位化是時代必然，連拍賣會也不例外，網路競拍已經成為新世代開始接觸藝術或精品拍賣的第一步。今年適逢創立20周年的羅芙奧集團（Ravenel），也將於2019年3月底首次推出線上拍賣專場「線上專拍：當代潮流Tap Your Urban」。有別於實體拍賣動輒上億的頂級藝術創作，羅芙奧網路競拍針對新世代藏家，精選目前市場炙熱的潮流與普普藝術家限量及限定作品，並設置更容易入門的金額，讓有興趣的藏家得以嘗試看看不同的收藏途徑。