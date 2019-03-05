“38”有理 愛美無罪 udn買東西教您如何寵愛自己
女性無論在社會、職場和家庭都撐起了半邊天，同樣面對繁忙的工作，快節奏生活，是否讓您有些不堪重負?也許您忘了，卸去一身盔甲，別忘記您還是一個女人。在這個因女人而美麗的節日，udn買東西教偉大的女性們，如何寵愛自己！
1、拒當黃臉婆 美麗不是一朝一夕而成
女人為丈夫操心、為孩子忙碌，常常就忽略了自己，無形中細紋來了，膚色暗了。女神節，女人要好好寵愛自己，絕對不要做黃臉婆，趕緊護膚綻放自己的美麗！蘭蔻 超進化肌因活性安瓶，含98%超高純度活性成份，結合「原菌活淬、釀酒酵母及雷特氏B菌」3種活性酵母，早晚使用可強效修護，調理肌膚問題。
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2、為自己換上第二件衣服 清香一“夏”
香水宛如女人第二件衣服，在這屬於自己的節日，選一款心愛的香水，好好取悅自己，甜美、誘惑、成熟，都由自己說了算！Jo Malone 法國青檸花香水，彿巴黎初夏的感覺。 迷人菩提花香搭配活潑的佛手柑及些許草本植物龍艾的香氣。讓您從內到外散發迷人自信，綻放誘人的氣息。這個女神節，做個自信優雅女人！
3、時時刻刻 從“肌”礎開始
每天辛苦工作回到家裡，簡單一按就能享受美容院臉部SPA，補水保養，解救灰暗肌膚，煥發光彩，心情自然也更好。德國百靈BRAUN-FaceSpa Pro SE921 全效美妍機，微振導入+拔式除毛+淨膚洗臉，享受頂級沙龍的晶肌彈指美容，讓您自然透亮一次搞定。這個女神節，好好保養自己，回到少女般被寵愛的十八歲吧！
4、展現個人品味 我說的算
擁有一支「精緻」手錶是出社會工作必備單品，手錶除了實用性價值以外，穿搭上也有畫龍點睛的效果。DW Daniel Wellington品牌中，經典時尚優質腕錶，超薄錶蓋設計，紅色帆布帶+玫瑰金色調呈現，一支有質感的手錶，就和香味一樣，能突顯您的品味。
5、寵愛自己 助人最美
做公益能帶來愉悅，在這樣一個屬於女人的節日，一起響應公益，必定會有好心情。udn買東西與財團法人中華民國唐氏症基金會攜手舉辦【照亮唐寶寶的就業路】計劃，愛心百元捐募款活動。共同支持唐寶寶與心智障礙者工作訓練，培養孩子親手做餅乾、做手工皂的能力，打造屬於他們的未來。相挺愛心捐，需要您幫助。
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