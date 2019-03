時裝周人手一顆 有看過那麼時尚的水餃嗎?

2019-03-05 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



觀察近期時尚趨勢,大型手拿包似乎成了熱門新寵兒,尤其適逢2019秋冬時裝周,眾多秀場外街拍照中都可見到時尚達人們拎著大型手拿包跑秀,其中又以時尚品牌Bottega Veneta的The Pouch包款最受歡迎,也再度展現新任創意總監Daniel Lee帶來的品牌新形象。

The Pouch包是Bottega Veneta新上任的年輕創意總監Daniel Lee的全新創作,以結構式框架包裹著柔軟壓褶皮革,營造出豐盈圓弧的形狀,看起來也有點像一個大型的水餃,時尚俐落又有趣。網羅自然色調以及飽和色,材質與工藝則分別有品牌標誌性的intrecciato小牛皮編織、滑細皮革小牛皮款以及以四塊鱷魚皮組成的鱷魚皮款式,尺寸則有大小兩種選擇。