陳建北助產序曲 從助產士喚回台灣失去的歷史

2019-03-05 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



一部台灣助產士史，藏有集體國族記憶。藝術家陳建北訪問高齡75歲助產士等人，展出「助產序曲」個展，展中不僅喚回消失的助產士歷史，也揭露日據初期台人因無助產士、嬰兒夭亡率高的悲劇，後來台灣助產士培養系統，竟主要出自隨國民政府來台軍醫所開護校。

陳建北長期關注權力主宰下的社會改變議題，60歲後亟思該重新回看台灣，處理以前被忽略掉的題目，接生他那代八成嬰兒的助產士，成了他關注焦點之一。在訪問助產士顏桂英與研究資料中，他發現日據時期，日本政府竟在1927年才發出首張台灣人助產士證照。

「從1895年開始三十多年後，台灣婦女才可以合法接生。」陳建北說，就他資料收集，台灣早期嬰兒夭折率非常高，就是因為沒有受過正確教育的台灣助產士，產婦也缺乏正統的醫學知識。而日本助產士雖然有許多，但都是「幫日本人跟台灣的上流社會婦女服務」。

他所訪問的顏桂英，是屏東縣東港鎮婦嬰護理學校助產科畢業，是現存少有受過專業訓練、拿到執照的助產士，至少接生過400個嬰兒。陳建北說，他一問之下，才知該護校是隨國民政府軍隊來台男性軍醫所開，顏桂英還是最初幾屆學生。差點被日本政府斷絕的助產士系統，竟是大陸來台軍醫復興。

權力傾榨造成的現實改變，還包括西方醫學興起後，早期助產士傳承的知識，漸漸被模糊扭曲。陳建北指出，就他訪問與資料爬梳所及，台灣早期常見的竹編矮凳嫁妝，其實是用來生產，並非只是一般座椅。生產時，產婦須坐在矮凳一角，這樣才能用力生出小孩，絕非現在影視常演產婦是平躺床上生產，「這樣要怎麼用力？」

「我們的傳統不見了，我要把這些找出來，傳遞下去。」陳建北說，這些歷史乍看微不足道，但都暴露不同勢力影響下，各種知識被宰制，以致諸如「平躺床上生小孩」錯誤訊息不斷流傳。他特地將那張生產矮凳作為展中視覺主要意象，大紅背景既象徵喜慶嫁妝，也代表生產的血，具有雙重意涵。

喜的是，台北護理健康大學近年已有助產系，繼續傳遞助產士歷史。陳建北說，個展凸顯「序曲」，是要強調他許多工作還只做了初步，未來更多史料還待出土，傳承也有待延續。