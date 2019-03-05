澳洲美妝Jurlique降價3成 護手霜省百元，品項全公開

2019-03-05 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



來自澳洲的美妝品牌Jurlique茱蒂蔻，宣布為平衡全球商品售價，即日起「有感降價」，旗下超過8成品項全面降價，降幅最高達到36%，這也是亞洲區首波的價格調整，代表Jurlique茱蒂蔻重視台灣市場。

Jurlique茱蒂蔻這回共調降5大保養品系列，共86個品項，涵蓋旗下最熱賣的系列：玫瑰護手霜、進化前導露、玫瑰活膚露、全能菁露、臻萃活顏極緻精華等。

其中降價幅度最高的是玫瑰保濕潤透乳50ml，原價1,800元，降價36%後為1,150元。玫瑰潤透漾采日霜原價3,150元、狂降1,050元，新售價為2,100元，堪稱超有感降價。

Jurlique茱蒂蔻降價也包含5大熱賣商品，包括進化前導露原價2,250元、新售價2,150元，這款前導露能活化肌膚，達到持久保濕；含有的大馬士革玫瑰、千葉玫瑰與奧帕西玫瑰等能量的玫瑰活膚露，原價1,450元、新售價為1,350元。

超多網紅、女孩最愛的玫瑰護手霜，含有活機法國玫瑰精油，原價900元、新售價為800元；標榜可以直達肌底修護的活能再生發亮精華，原價3,850元、新售價為3,550元；最後為抗老神器臻萃活顏極緻精華，原價5,100元，一口氣降駕到4,350元。