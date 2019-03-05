影／女子國外埋線拉皮 臉部竟像鋼筋外露

2019-03-05 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



一名台灣女子到國外接受埋線拉皮，希望臉部緊緻，結果外國醫師埋線手藝不好，導致臉部浮出長長的粗線，臉上就像鋼筋外露，又像火車鐵軌。

女子求助中華民國醫用雷射光電學會前理事長王正坤醫師，王醫師呼籲埋線拉皮術前必須充分與醫師溝通，了解副作用，簽立知情同意書，才能接受治療，千萬不要被醫學美容行銷術語欺騙。

王正坤表示，近幾年韓國向全世界推銷醫學美容醫療觀光，獲得很大成效，亞洲各國也不甘示弱，卯足全力行銷醫學美容，亞洲地區努力推動醫療觀光的國家有韓國、新加坡、泰國、馬來西亞、日本等。台灣女孩也受到外國廣告的吸引，買機票到經濟比台灣發達的國家，接受外國醫師埋線拉皮，可是外國的月亮不見得比較圓，這位台灣女子臉部差點毀容。

他表示，外國醫師使用太粗的線，造成皮膚吸收困難，又把好幾條粗線在臉頰打結，造成臉頰皮膚凸出，嘴巴左邊浮出一條粗線，笑起來時，整條線在臉上浮起來，好像鋼筋外露或火車鐵軌，面容怪異，害得女子羞於見人。

王正坤治療此副作用的方法是在皮膚開洞，尋找粗線位置，把整條粗線拉出來，讓女子容貌恢復。最近媒體也大幅報導，有病人在台灣花十萬元埋線拉皮，結果臉部凹凸不平如月球表面，心情壓力極大。

王正坤表示，臉部埋線拉皮要預防凹陷疤痕，不要把皮膚綁太緊，不要把臉綁得跟粽子一樣凹凸不平，並且預留「補救措施」。關於埋線拉皮線材，要選擇「可吸收材質」會比較安全，而且一定要使用衛福部核准的合法線材。醫師與患者不要太貪心，不要故意選擇很粗的線材來拉更緊，很粗的線材比較難吸收，萬一線材發生身體排斥，又埋得太淺時，就會像鋼筋外露。

影片說明: 王正坤醫師從病人臉上拉出粗線的動態影片。

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