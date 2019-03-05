小南門唯一旗艦店「租約到期」無預警收攤 上班族哀嚎

2019-03-05 10:03 聯合新聞網 綜合報導



位於台北東興路的小南門唯一旗艦店，日前貼出因「租約到期」結束營業的公告。 圖／google map 分享 facebook 剛放完連假又有一名店熄燈！位於台北松山區東興路上的「小南門點心世界」貼出因為「租約到期」結束營業的公告，該地段雖鄰近捷運站，也是八德路、南京東路段人潮匯流要道，但可能因為晚間和假日的人潮稅減，投報率不高，加上捷運開通後並未帶來預期人潮，恐因此吹熄燈號，這消息來的突然，讓附近居民以及上班族哀嚎不斷。

根據《鏡週刊》報導，位於東興路段的「小南門點心世界」鄰近捷運松山線南京三民站，也是南京東路、八德路的人車匯流處，原以為會因捷運開通受惠，但因為非主力商圈導致集客率不佳，店面每個月的租金上看13萬，若是以附近周班上班族人潮支撐，到了晚間或是假日人潮銳減，店面投報率恐怕並不高。

小南門1996年由經營路邊豆花店起家，2002年起陸續推出「小南門傳統美食」「小南門點心世界」品牌，2011年開始經營獨立店面，東興路段的「小南門點心世界」為旗艦店，店面有1、2樓用餐區，空間寬敞，除了有豆花之外還有飯麵鍋貼、合菜提供選擇，網友也力推其中的鍋貼、大滷麵和酸辣湯，是不少居民和上班族平常用餐的名單之一。

日前小南門卻無預警的在門口貼上「租約到期」結束營業公告，表示3月1日起在微風廣場百貨公司、南京微風仍有設櫃，會繼續提供服務，東興路上的「小南門點心世界」是唯一一間旗艦店，結束營業後目前只剩下百貨商場或醫院美食街的專櫃，消息一出，也讓附近居民與上班族相當不捨。