閉上眼再翻白眼、不亂說隨便 「成年人」必學10種社交禮儀

2019-03-04 22:21 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



每個人，都會經歷過出生、小孩、學校與進入社會走進職場，隨著年齡的增加，在職場、社會中，也都遇到更多樣化的人，面對險惡的職場與人生，我們都得要學會長大，許多說話方式、行為，也要隨之改變。

最近大陸微博上，就有不少網友分享「成年人的社交禮儀」，也反應了出社會後，人們應該要有的舉止與情緒穩定，什麼樣的態度表達，才不會讓你在這職場上，變成「淘汰郎」呢！ 「社交禮儀」每個人都在努力著扮演大人的角色，又該如何詮釋這個角色。圖／摘自 pexels 分享 facebook

出社會後，每個人都在努力著扮演大人的角色，又該如何詮釋這個角色，統整了以下的「社交禮儀」，提供大家參考。

一、能說「我不知道」，就別說「我怎麼知道」

最忌諱的就是，「明明不懂卻裝懂」的人生；但如果真的不知道，就好好的說「我不知道」就好，因為「我怎麼知道」聽起來有一些不耐煩。

二、二選一沒有那麼難，不要老說「隨便」

每個人或多或少有選擇困難的時候，也不要把隨便說出口，感覺是不太重視的口吻，聽到「隨便」時，難免會有一肚子火上來。

三、轉身後，閉著眼睛翻白眼

千萬別在任何一個人面前，正大光明翻著你白皙的眼球，縱使對這件事情感到無言，也不要輕易地表現出來，反而讓對方感覺你的不尊重，落得話柄。請記住「轉身後，閉著眼睛再翻白眼」。

四、沈默是金

有時候，話多反而會讓你感受到個性的輕浮與油膩感。俗語說得好「話多不如話少，話少不如話好」。簡潔有力表達自己所需要的，而不是滔滔不絕，更顯破綻百出。 成年人要懂得爽快的拒絕。圖／摘自 pexels 分享 facebook

五、爽快的拒絕

長輩常提醒，「別把話說死」，其實更有一種藕斷絲連的感覺。爽快的拒絕，更能把事情做好、更快的知道方向跟目標，別讓「委婉」成了你人生的絆腳石。

六、對方沒有惡意時，千萬別製造尷尬氣氛

無法要求別人的說話態度時，也別讓氣氛變得尷尬。只要釋出善意的笑容，輕輕點頭，遠離這令人尷尬的話題，「深呼吸～這個世界多麽的美好」。

七、多說「好的、可以、我知道」

確切的表達肯定或認同時，千萬別只說「嗯」。這樣的回答，會讓人覺得敷衍，更顯得不重視。改說「好的、可以、我知道」，更讓大家覺得，備受尊重感喔！

八、能打電話，就別只是傳訊息

現今社會，不管是公司或是朋友、家人都習慣用通訊軟體，來交代事情。往往看不出字面上的語氣時，總會有些摩擦與誤會。建議可以用說的就別再用打字了吧！ 人們應該要有的舉止與情緒穩定，什麼樣的態度表達，才不會讓你在這職場上，變成「淘汰郎」呢！圖／摘自 pexels 分享 facebook

九、能好好的講中文，就別洋腔怪調

對於喜歡洋腔怪調的人有兩種；一種是從國外留學回來，對於中文的單字與口吻，一時還改不過來。另一種是，讓人家覺得你跟其它人「與眾不同」，想展現自我層次高低態度。拜託！能好好說中文，就別再假鬼假怪。

十、只會說「又怎麼了」，就不能好好說話嗎？