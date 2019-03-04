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五四運動百周年 央大辦論壇追憶前校長羅家倫

2019-03-04 21:24聯合報 記者章凱閎╱即時報導

紀念「五四運動」100周年，中央大學今宣佈，將於4月25－27日舉辦研討會與論壇，藉此感念五四運動代表人物、也是前中央大學校長羅家倫，盼發揚知識分子的國事關懷，實踐五四精神。

1919年的五四運動，由當時北京大學學生羅家倫為主要發起者。他當天臨危受命，15分鐘就完成起草「北京全體學界通告」，提出「外爭主權，內除國賊」口號，之後又發表「五四運動的精神」文章，首次使用「五四運動」一詞，從此為後世沿用，成為一個時代覺醒的標誌。

中央大學表示，當年羅家倫認為，五四運動的影響可分3部分。包括青年開始參加國事運動，其次是讓青年運動成為民眾運動，最後則是擴大新文化運動勢力，普及到青年及一般大眾身上。

中央大學校長周景揚表示，羅家倫於中央大學在大陸時期擔任校長，開創「黃金10年」，使中央大學成為戰時規模最大的大學。羅家倫女兒羅久華繼承其父的無私，在中大成立「羅家倫講座」，邀學者專家演講，並頒發「羅家倫校長年輕傑出研究獎」，獎勵人文社會科學優秀學者。

中央大學將於4月25日舉辦「羅家倫與五四運動」研討會，探討羅家倫從五四運動以來，帶給大學和社會的深遠影響。4月26－27日將邀北京大學、南京大學、復旦大學、台灣大學和香港中文大學等兩岸三地學校舉辦「2019海峽兩岸暨香港人文社會科學論壇」，發揚知識分子的國事關懷。

中央大學將於4月25－27日舉辦研討會與論壇，感念五四運動代表人物、也是前中央大...
中央大學將於4月25－27日舉辦研討會與論壇，感念五四運動代表人物、也是前中央大學校長羅家倫。圖／中央大學提供
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