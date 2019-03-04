五四運動百周年 央大辦論壇追憶前校長羅家倫

2019-03-04 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



紀念「五四運動」100周年，中央大學今宣佈，將於4月25－27日舉辦研討會與論壇，藉此感念五四運動代表人物、也是前中央大學校長羅家倫，盼發揚知識分子的國事關懷，實踐五四精神。

1919年的五四運動，由當時北京大學學生羅家倫為主要發起者。他當天臨危受命，15分鐘就完成起草「北京全體學界通告」，提出「外爭主權，內除國賊」口號，之後又發表「五四運動的精神」文章，首次使用「五四運動」一詞，從此為後世沿用，成為一個時代覺醒的標誌。

中央大學表示，當年羅家倫認為，五四運動的影響可分3部分。包括青年開始參加國事運動，其次是讓青年運動成為民眾運動，最後則是擴大新文化運動勢力，普及到青年及一般大眾身上。

中央大學校長周景揚表示，羅家倫於中央大學在大陸時期擔任校長，開創「黃金10年」，使中央大學成為戰時規模最大的大學。羅家倫女兒羅久華繼承其父的無私，在中大成立「羅家倫講座」，邀學者專家演講，並頒發「羅家倫校長年輕傑出研究獎」，獎勵人文社會科學優秀學者。