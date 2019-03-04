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林依晨掰掰！女神綾瀨遙跨海來台搶代言

2019-03-04 17:28聯合報 記者曾智緯╱即時報導

女神綾瀨遙受鐘表品牌SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，並宣布將由她取代原先的林依晨，成為品牌首位橫跨台、日兩地的Lukia系列代言人一職。

憑著《在世界的中心呼喊愛情》、《魚干女又怎樣》、《今夜在浪漫劇場》等片，綾瀨遙奠定在日劇女神的地位，因為沒有距離的好感度，自2014年起就擔任SEIKO旗下Lukia系列女表的日本代言人。SEIKO此次因慶祝來台65周年，同時邀請綾瀨遙參與，並宣佈她成為台灣的Lukia系列代言人。一如同前幾日，綾瀨遙在永康街被網友直擊般的親切，在活動上她也以中文向媒體打招呼。更在主持人黃子佼的起鬨下，把她所會的中文都講完，十分可愛，瞬間圈粉。但也意味著，由綾瀨遙取代自2012年就代言的林依晨，品牌台灣總經理前田先生更直言不諱，「希望藉由綾瀨遙提升品牌價值」。

擔任Lukia系列新任台灣代言人的綾瀨遙也在活動上，克盡本分，還應要求同時在台上分飾兩角，展現截然不同的面貌，舉手投足都讓人直冒粉紅泡泡。另外，來台多日的綾瀨遙還在提問時表示「最愛吃小籠包，還能一口氣吃13個」，展現了她沒沒架子、又親民的作風。而她此次來台不僅是宣布出任新代言人，同時也揭曉了SEIKO來台65周年的紀念腕表，其中就包含了Lukia系列的SSC830J1表，最大特色就是漸層色的珍珠母貝表盤，並把12點的時標妝點成櫻花粉。品牌表示，65周年的系列腕表，以台灣的四季為靈感，而綾瀨遙所配戴的便是象徵「初春」。

綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫...
綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫跨台、日兩地的Lukia系列代言人。記者陳立凱／攝影
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綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫...
綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫跨台、日兩地的Lukia系列代言人。記者陳立凱／攝影
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綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫...
綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫跨台、日兩地的Lukia系列代言人。記者陳立凱／攝影
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綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫...
綾瀨遙受SEIKO邀請，現身品牌來台65周年慶祝活動，取代林依晨，成為品牌首位橫跨台、日兩地的Lukia系列代言人。記者陳立凱／攝影
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SEIKO來台65周年紀念款Lukia SSC830J1腕表，25,500元。圖...
SEIKO來台65周年紀念款Lukia SSC830J1腕表，25,500元。圖／SEIKO提供
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