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日本最難訂餐廳主廚來台客座4天 套餐8,000元起

2019-03-04 17:25聯合報 記者魏妤庭╱即時報導

號稱日本最難預訂的義大利餐廳PELLEGRINO，主廚高橋隼人今年再度受台畜精緻肉品概念店RÒU by T-HAM來台客座，這次從3月25日到3月28日間舉辦，包含午宴及晚宴套餐，最低8,000元起，即日起開放預訂。

義大利餐廳PELLEGRINO曾獲得東京米其林肯定，由於每天晚上僅接待6位客人，想訂位可得等上至少半年以上，因而有了號稱日本最難訂的義大利餐廳名號。而該店主廚高橋隼人以當季食材調整店內菜單，每一道餐點如Ciabatta生火腿佐炸油餅(Torta Frita)等，皆為親自現場製作。

台畜精緻肉品概念店RÒU by T-HAM去年就曾邀請PELLEGRINO主廚高橋隼人來台客座，受到饕客好評，今年再度來客座，除了增加場次，4天總共有8場外，主廚也特別融入台灣食材特色，跑到基隆崁仔頂魚市場挑選現流海鮮及台灣當季食蔬，再搭配RÒU的食材製作成料理，提供饕客品嘗。

其中一場重頭戲為現場侍肉秀，高橋主廚會現切岩鹽製作的法國拜恩生火腿及西班牙42個月以上100% 純種Bellota、36個月及24個月不同等級的伊比利生火腿，並以不同層次堆疊的料理手法，展現不同熟成月份的生火腿。

此次客座活動從3月25日到3月28日間，午餐為8,000元、晚餐11,000元，為期4天總共有9個場次，每場限席10人。RÒU by T-HAM表示，即日起已開放預訂，目前已售出7成座位，若想品嘗要趁早預訂。

為了呈現最佳料理，高橋隼人到基隆崁仔頂魚市場挑選現流海鮮及台灣當季食蔬。圖／RÒ...
為了呈現最佳料理，高橋隼人到基隆崁仔頂魚市場挑選現流海鮮及台灣當季食蔬。圖／RÒU by T-HAM提供
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號稱日本最難訂義大利餐廳PELLEGRIN，主廚高橋隼人今年再度來台擔任客座主廚...
號稱日本最難訂義大利餐廳PELLEGRIN，主廚高橋隼人今年再度來台擔任客座主廚。圖／RÒU by T-HAM提供
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義大利肉品基隆

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