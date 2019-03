日本最難訂餐廳主廚來台客座4天 套餐8,000元起

號稱日本最難預訂的義大利餐廳PELLEGRINO,主廚高橋隼人今年再度受台畜精緻肉品概念店RÒU by T-HAM來台客座,這次從3月25日到3月28日間舉辦,包含午宴及晚宴套餐,最低8,000元起,即日起開放預訂。

義大利餐廳PELLEGRINO曾獲得東京米其林肯定,由於每天晚上僅接待6位客人,想訂位可得等上至少半年以上,因而有了號稱日本最難訂的義大利餐廳名號。而該店主廚高橋隼人以當季食材調整店內菜單,每一道餐點如Ciabatta生火腿佐炸油餅(Torta Frita)等,皆為親自現場製作。

台畜精緻肉品概念店RÒU by T-HAM去年就曾邀請PELLEGRINO主廚高橋隼人來台客座,受到饕客好評,今年再度來客座,除了增加場次,4天總共有8場外,主廚也特別融入台灣食材特色,跑到基隆崁仔頂魚市場挑選現流海鮮及台灣當季食蔬,再搭配RÒU的食材製作成料理,提供饕客品嘗。

其中一場重頭戲為現場侍肉秀,高橋主廚會現切岩鹽製作的法國拜恩生火腿及西班牙42個月以上100% 純種Bellota、36個月及24個月不同等級的伊比利生火腿,並以不同層次堆疊的料理手法,展現不同熟成月份的生火腿。