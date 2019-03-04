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巴黎時尚周／Balenciaga秋冬系列告訴你巴黎人這樣穿

2019-03-04 16:53聯合報 記者曾智緯╱即時報導

Balenciaga創意總監Demna Gvasalia這季為品牌塑造的形象主題是「巴黎人的穿搭日常」，以不同的輪廓剪裁代表著逛超市採購、騎摩托車通勤或是工作之後的娛樂生活。

但攤開整個系列來看，其實不難發現這位設計師所擅長的老爹鞋、Oversized、以及各式Logo，依舊營造視覺效果的最佳元素。透過隱藏或沒有衣領的設計可以反映出，巴黎人習慣將長外套隨手裹身而穿，短夾克不扣而穿。另一方面，一些裙裝卻有著許多扣合，模仿雙排扣外套或風衣，裡面不穿其他衣物的概念。寬肩線的設計以圍裹式的線條貫穿整個系列，同時為了追求體積感，重新規劃了機車外套袖子的接縫，讓褲子或是裁短或是變得更長。並藉由下垂或環形的領口創造出服裝與身體的距離，這也重新定義了輪廓概念。

另外，還大量的使用了假羊毛、羽絨服等素材塑造招牌的繭型外觀的服飾；及膝打摺裙則採用刺繡軟呢和人造皮革製成。派對穿著包括土耳其式長裙和雲紋絲綢壓褶長裙，還備有解構了娃娃洋裝，讓下身腰線拉高至胸圍線上並用塗鴉標示，生動描繪在派對上睡著的人物圖案。其次，新的Logo與舊的Logo相互交織，也讓設計的視覺語彙變得更豐富。

Balenciaga 2019秋冬系列，讓新的Logo與舊的Logo塗鴉並列，也...
Balenciaga 2019秋冬系列，讓新的Logo與舊的Logo塗鴉並列，也讓設計視覺語彙變得更豐富。圖／歐新社
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整個系列不斷出現寬肩線剪裁的大衣，這也是Balenciaga創意總監Demna ...
整個系列不斷出現寬肩線剪裁的大衣，這也是Balenciaga創意總監Demna Gvasalia最擅長的部分。圖／歐新社
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Balenciaga創意總監Demna Gvasalia利用非傳統面料，製成派對...
Balenciaga創意總監Demna Gvasalia利用非傳統面料，製成派對穿搭的造型。圖／歐新社
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巨大的服裝量體，誇張輪廓同時搭配亮色，也是Balenciaga這季的主要設計之一...
巨大的服裝量體，誇張輪廓同時搭配亮色，也是Balenciaga這季的主要設計之一。圖／歐新社
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