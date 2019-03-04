巴黎時尚周／Balenciaga秋冬系列告訴你巴黎人這樣穿

2019-03-04 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



Balenciaga創意總監Demna Gvasalia這季為品牌塑造的形象主題是「巴黎人的穿搭日常」，以不同的輪廓剪裁代表著逛超市採購、騎摩托車通勤或是工作之後的娛樂生活。

但攤開整個系列來看，其實不難發現這位設計師所擅長的老爹鞋、Oversized、以及各式Logo，依舊營造視覺效果的最佳元素。透過隱藏或沒有衣領的設計可以反映出，巴黎人習慣將長外套隨手裹身而穿，短夾克不扣而穿。另一方面，一些裙裝卻有著許多扣合，模仿雙排扣外套或風衣，裡面不穿其他衣物的概念。寬肩線的設計以圍裹式的線條貫穿整個系列，同時為了追求體積感，重新規劃了機車外套袖子的接縫，讓褲子或是裁短或是變得更長。並藉由下垂或環形的領口創造出服裝與身體的距離，這也重新定義了輪廓概念。