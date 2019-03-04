糖果色輕奢小巧相機包 兩萬上下小資女最愛

2019-03-04 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



小巧可愛的相機包，因為輕盈、容量恰到好處，價格又好入手等特質，無疑是現在消費者最喜愛的單品之一。Marc Jacobs人氣包款Snapshot春夏新款上市，更推出超帥氣全黑款。Tory Burch全新打造的Kira相機包，背後則是藏著一段設計師對父母美好記憶的溫暖故事。

擁有「Double J 」Logo的Snapshot相機包，可以變換寬肩背帶的設計搭配方正包型和繽紛色系與圖案，活潑又搶眼，是這幾季最受年輕女孩歡迎的包款。今年春夏以萊姆黃、蜜桃粉等糖果色、半透明果凍質地內襯圓點布包的設計傳遞清新的季節氛圍，「Double J 」Logo除了原本的金屬材質更推出優雅的陶瓷款。此外，還有肩背帶和Logo都是全黑色調的Snapshot，完全是個性女孩必備款。