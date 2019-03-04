糖果色輕奢小巧相機包 兩萬上下小資女最愛
小巧可愛的相機包，因為輕盈、容量恰到好處，價格又好入手等特質，無疑是現在消費者最喜愛的單品之一。Marc Jacobs人氣包款Snapshot春夏新款上市，更推出超帥氣全黑款。Tory Burch全新打造的Kira相機包，背後則是藏著一段設計師對父母美好記憶的溫暖故事。
擁有「Double J 」Logo的Snapshot相機包，可以變換寬肩背帶的設計搭配方正包型和繽紛色系與圖案，活潑又搶眼，是這幾季最受年輕女孩歡迎的包款。今年春夏以萊姆黃、蜜桃粉等糖果色、半透明果凍質地內襯圓點布包的設計傳遞清新的季節氛圍，「Double J 」Logo除了原本的金屬材質更推出優雅的陶瓷款。此外，還有肩背帶和Logo都是全黑色調的Snapshot，完全是個性女孩必備款。
Tory Burch回憶父母在夏天的郵輪之旅，今年春夏將旅程中所見到具有波西米亞風格的風格、合宜舒適的剪裁與色調等注入新品。其中縫線小羊皮Kira包擁有圓潤的外型，搭配金屬雙T Logo，復古優雅。皮革背帶結合鍊帶，保留俐落現代化的特質又不失經典。流蘇裝飾則是傳遞出Tory對馬術運動的喜愛，共有經典黑，萱草黃和玫瑰粉3種顏色可選擇。
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