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因禍得福！軍校錄取信意外遺失 他轉念創業爽賺2155億

糖果色輕奢小巧相機包 兩萬上下小資女最愛

2019-03-04 15:30聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

小巧可愛的相機包，因為輕盈、容量恰到好處，價格又好入手等特質，無疑是現在消費者最喜愛的單品之一。Marc Jacobs人氣包款Snapshot春夏新款上市，更推出超帥氣全黑款。Tory Burch全新打造的Kira相機包，背後則是藏著一段設計師對父母美好記憶的溫暖故事。

擁有「Double J 」Logo的Snapshot相機包，可以變換寬肩背帶的設計搭配方正包型和繽紛色系與圖案，活潑又搶眼，是這幾季最受年輕女孩歡迎的包款。今年春夏以萊姆黃、蜜桃粉等糖果色、半透明果凍質地內襯圓點布包的設計傳遞清新的季節氛圍，「Double J 」Logo除了原本的金屬材質更推出優雅的陶瓷款。此外，還有肩背帶和Logo都是全黑色調的Snapshot，完全是個性女孩必備款。

Tory Burch回憶父母在夏天的郵輪之旅，今年春夏將旅程中所見到具有波西米亞風格的風格、合宜舒適的剪裁與色調等注入新品。其中縫線小羊皮Kira包擁有圓潤的外型，搭配金屬雙T Logo，復古優雅。皮革背帶結合鍊帶，保留俐落現代化的特質又不失經典。流蘇裝飾則是傳遞出Tory對馬術運動的喜愛，共有經典黑，萱草黃和玫瑰粉3種顏色可選擇。

經典黑縫線小羊皮Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
經典黑縫線小羊皮Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
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肩背帶和Logo都是全黑色調的Snapshot，完全是個性女孩必備款。圖／Mar...
肩背帶和Logo都是全黑色調的Snapshot，完全是個性女孩必備款。圖／Marc Jacobs提供
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草莓紅果凍Snapshot，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
草莓紅果凍Snapshot，18,900元。圖／Marc Jacobs提供
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丹寧藍Snapshot，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
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玫瑰粉縫線小羊皮Kira相機包 NTD14,900
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陶瓷Logo粉紅Snapshot，21,900元。圖／Marc Jacobs提供
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萱草黃縫線小羊皮Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
萱草黃縫線小羊皮Kira相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
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Tory Burch縫線小羊皮Kira包擁有圓潤的外型，搭配金屬雙T Logo，...
Tory Burch縫線小羊皮Kira包擁有圓潤的外型，搭配金屬雙T Logo，復古優雅。圖／Tory Burch提供
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萊姆黃Snapshot，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
萊姆黃Snapshot，14,900元。圖／Marc Jacobs提供
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全黑Snapshot，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
全黑Snapshot，15,900元。圖／Marc Jacobs提供
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郵輪記憶

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