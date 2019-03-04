LV春夏櫥窗大玩穿越 宮廷貴族風混搭科幻太空感
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）櫥窗也玩起了「穿越」，在主要城市推出2019春夏女裝的獨家櫥窗，以數位影片的方式，讓櫥窗變成通往另一家專門店的入口，展開視覺的時空旅程。
「來自未來的明信片」是路易威登春夏女裝櫥窗主題，由熱愛穿越時空命題的女裝藝術總監Nicolas Ghesquière擔綱藝術指導，邀請英國藝術家暨舞台布景設計師Es Devlin共同創作，每一個櫥窗都像是通往另一座想像城市的入口，因此將該櫥窗空間定位為來自未來的動態明信片。這次的合作還將意指地球最近代的「人類世（Anthropocene）」概念融入其中，擅長抽象藝術的Es Devlin表示，正處於人類世的我們必須換位思考，將自己置於未來公民的位置。
此系列櫥窗裝置藝術在全球主要城市紐約、北京、香港、米蘭、巴黎、東京等12個路易威登專門店進行展示，內容還包括美國數位科幻藝術家Beeple（Mike Winkelmann）創作的獨家影片，呈現充滿希望的未來都市之美。櫥窗風景不斷倒退，也象徵現代女性是主動前進的特質，24小時實時景象，像科幻電影般呼應春夏女裝的特質，從宮廷貴族的穿搭細節到科幻太空船的圖像，都展現藝術總監的奇幻旅程。
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