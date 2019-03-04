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AHKAH全台首店開幕 女星曾之喬來勸敗

2019-03-04 14:33聯合報 記者曾智緯╱即時報導

有著日本輕奢珠寶之王稱號的AHKAH主打可負擔得起的設計，廣受小資女的歡迎，去年就曾來台開設快閃店試水溫，同樣引起討論話題。因此，選在新光三越百貨A8館開設全台首店，開幕時更邀請了女星曾之喬詮釋春夏新品，更分享她的搭配訣竅。

在日本AHKAH是名模與天后們的最愛品牌之一，更是日劇的常客，近期就出現在《初次戀愛的那天所讀的故事》的戲中，成為深田恭子的造型亮點。2018年時AHKAH曾來台開設快閃店，成功擄獲台消費者的心，因此今年品牌便選在新光三越百貨A8館開設第一家專賣店。平時就愛買輕珠寶的曾之喬到場力挺，她還表示「我幾乎每個月都會買」，而且還買出心得。曾之喬說「如果剛入門，建議買耳環，因為效果好」，但如果是她自己則必挑有黃K金的款式，其次要貼身，「最好是要靠近才會發現」。活動時，曾之喬還配戴了春夏新品，她最喜愛的是以瑪格麗特菊為造型的戒指，「因為小小，可以讓人不經意的發現」，也覺得是送給閨蜜或是家人的好選擇。

AHKAH的台灣首間專賣店佔地約16坪，以品牌經典的白色與金色，來打造店內舒適空間。不只陳列了經典系列，還展示春夏以「夢幻花園」為主題的Full Bloom、Fleur Brillant、Papillon Brillant系列，以及甜美粉嫩的Sakura櫻花系列，就是想讓消費者宛如置身於夢幻的珠寶盒中。全新的Full Bloom與Fleur Brillant系列以瑪格麗特菊為靈感，為了傳遞其花語「「真實的愛與友情」的意涵，品牌利用了鑽石與K金形塑了圓潤的花瓣輪廓，在不同光線反射下，就像是豔陽下的繁花錦簇。

而喜愛蝴蝶圖案的人就不能錯過Papillon Brillant系列，AHKAH工匠以黃K金雕塑出蝴蝶翩翩飛舞姿態，讓配戴者舉手投足間都很夢幻。另外，Sakura系列就如同其名稱，品牌利用粉色剛玉、鑽石和人造珊瑚，打造出一片粉紅的浪漫效果。並把櫻花造型融入，利用鏤空等技巧，在視覺上創造出如同「櫻花雨」的意象。

AHKAH Fleur Brillant系列單耳式耳環，黃K金與鑽石，約37,6...
AHKAH Fleur Brillant系列單耳式耳環，黃K金與鑽石，約37,600元。圖／AHKAH提供
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女星曾之喬以黃色洋裝，搭配AHKAH Papillon Brillant系列頸圈...
女星曾之喬以黃色洋裝，搭配AHKAH Papillon Brillant系列頸圈64,400元、Papillon Brillant系列單耳式耳環11,000元、Full Bloom系列戒指28,200元以及Fleur Brillant戒指28,500元。記者陳立凱／攝影
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AHKAH Papillon Brillant系列頸圈，黃K金，約64,400元...
AHKAH Papillon Brillant系列頸圈，黃K金，約64,400元。圖／AHKAH提供
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女星曾之喬以黃色洋裝，搭配AHKAH Papillon Brillant系列頸圈...
女星曾之喬以黃色洋裝，搭配AHKAH Papillon Brillant系列頸圈64,400元、Papillon Brillant系列單耳式耳環11,000元、Full Bloom系列戒指28,200元以及Fleur Brillant戒指28,500元。記者陳立凱／攝影
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AHKAH Fleur Brillant系列戒指，黃K金與鑽石，約28,500元...
AHKAH Fleur Brillant系列戒指，黃K金與鑽石，約28,500元。圖／AHKAH提供
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AHKAH Cerezo Code手鍊，玫瑰金與鑽石，約8,700元。圖／AHK...
AHKAH Cerezo Code手鍊，玫瑰金與鑽石，約8,700元。圖／AHKAH提供
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AHKAH的台灣首間專賣店，落腳新光三越百貨A8館，以品牌經典的白色與金色，來打...
AHKAH的台灣首間專賣店，落腳新光三越百貨A8館，以品牌經典的白色與金色，來打造店內舒適空間。圖／AHKAH提供
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