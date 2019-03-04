影／年後轉職壓力大 精神科進入求診高峰

2019-03-04 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



年後掀起轉職潮，一份針對全台25到45歲青壯上班族進行的線上問卷調查發現，近來超過六成職人挑戰轉職，環境改變也成為引爆壓力的導火線。

雙和醫院研究副院長胡朝榮醫師觀察，民眾近來因為「職場適應障礙」而求診的比例激增，多數患者容易產生焦慮、煩躁、低落等負面情緒，進而引發失眠或身體不適的生理徵狀。年後是民眾常轉換職場跑道的時刻，環境與工作內容大幅變遷，內外煎熬而引發短期身心症狀，通常每年從三月開始，精神科記憶門診求診人次驟增，並維持高峰至五月。

「最近工作上常常忘東忘西、因此受到主管責備，雖不覺得工作壓力大，但記憶變差導致工作表現下滑，讓我變得很焦慮，晚上也睡不好，睡眠很淺、常常半夜醒來、早上精神就更差，也更加擔心影響工作表現，該怎麼辦？」胡朝榮表示，這些都是職場工作者就診時，常反映的心聲，顯示焦慮、壓力常為心因性「職場適應障礙」。

胡朝榮提醒，高壓雖然是現代上班族的常態，適度的壓力也有助於注意力集中，但若長期處於高壓狀態，認知功能與職場表現會呈現「倒U型曲線」，意即工作認知與執行力變差，導致表現下滑、因而產生更大的無力感，進入負向循環。

胡朝榮說，無論是否面臨職場轉換，首要之務應由保持良好作息開始，懂得適時休息，培養正向心裡素質；同時也建議攝取均衡營養。