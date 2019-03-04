「奶茶色」讓黃皮膚一秒顯白 3款春天新上市「輕透粉底液」生火盤點

2019-03-04 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



最近氣候多變化，一下子冷，一下子熱，換季讓化妝變得超麻煩，而且春夏即將到來，要如何選擇適合自己的粉底液呢？每個女孩都追求清透、自然妝感的粉底液，但以往粉底液都給人過於厚重的感覺，而且亞洲人的膚色，常常難挑選。今年就有品牌，標榜從「日本」的粉底研發，讓粉底液更能接近亞洲人的膚色。 M·A·C超顯白無瑕粉底液，最適合亞洲人膚色的鮮奶茶色調。圖／摘自M.A.C官方IG 分享 facebook

想要保濕、清透、持妝效果佳、遮瑕度、又能防曬樣樣到位，該如何抉擇。針對黃皮膚的亞洲人，又有哪些品牌，讓我們不再當暗沈黃臉婆呢？盤點了些近期上市的粉底液提供大家參考。

M.A.C超顯白無瑕粉底液+超顯白無瑕遮瑕膏

M.A.C這回推出超顯白無瑕粉底液+超顯白無瑕遮瑕膏，由日本研發特調最適合亞洲人膚色的鮮奶茶色調，可以為肌膚帶來最自然的修飾效果，校正泛黃、疲憊的肌膚。

粉底液有著優異的遮瑕力，高濃度海洋保養成份X草本複合保濕配方，薄薄一層就能完美修飾泛紅與小瑕疵，讓肌膚呈現宛如天生美肌的完美狀態。 M.A.C超顯白無瑕粉底液SPF35 PA++ ／全10色、30ml、售價1,650元；M.A.C超顯白無瑕遮瑕膏SPF30 PA++／全5色、5ml、售價850元。圖／M.A.C提供 分享 facebook

M.A.C超顯白無瑕粉底液SPF35 PA++ ／全10色、30ml、售價1,650元；M.A.C超顯白無瑕遮瑕膏SPF30 PA++／全5色、5ml、售價850元。

SUQQU最新光紗粉底「晶采淨妍粉底液」

打造國民美人氣質妝感，展現仙女光紗般的絲質輕透，SUQQU最新光紗粉底「晶采淨妍粉底液」就是它了。擦起來的感覺粘膩度不會太重，滴管式的容器，就像是在使用保濕精華液般的概念。 打造國民美人氣質妝感，展現仙女光紗般的絲質輕透，SUQQU最新光紗粉底「晶采淨妍粉底液」就是它了。圖／SUQQU提供 分享 facebook

清透又保濕的粉底液，此次更高規格加入11款精華液，延展性更高，讓肌膚持妝一整天，也不會因為乾燥而產生了細紋，針對上妝時間長造成的暗沈，也不會被影響，可說是明星等級的粉底液。 SUQQU晶采淨妍粉底液 SPF19 PA++／全7色、30ml、售價2,700元。圖／SUQQU提供 分享 facebook

SUQQU晶采淨妍粉底液 SPF19 PA++／全7色、30ml、售價2,700元。

SHU UEMURA 植村秀 無極限粉底

日系彩妝SHU UEMURA 植村秀推出了一款持久遮瑕無極限、智慧持妝粉體「無極限粉底」。在炎熱的夏天，都能夠如同海棉般吸附多餘油光與皮脂的吸油因子，擦起來感覺清透保濕，若要遮瑕度高些，建議疊擦幾次，遮瑕效果更加顯著。 SHU UEMURA 植村秀「無極限粉底」如同海棉般吸附多餘油光與皮脂的吸油因子，擦起來感覺清透保濕。圖／植村秀提供 分享 facebook SHU UEMURA 植村秀 無極限粉底共24色，解決黃皮膚的選色障礙，讓你持妝一整天的神器。圖／植村秀提供 分享 facebook

目前有7個從淺至深色的明度指數的選擇，5種從冷色調到暖色調的色系。想必是夏天化妝包內不可或缺的一款粉底液，解決黃皮膚的選色障礙，讓妳持妝一整天的神器。