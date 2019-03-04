樂桃航空開航7週年促銷 搶便宜看這裡

2019-03-04 13:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



Peach Aviation株式会社（中文名稱樂桃航空，以下簡稱Peach） 歡慶開航七週年，特別推出「七週年紀念促銷」，並於2019年3月5日0時0分（台灣時間）起，在樂桃航空官網www.flypeach.com/pc/tw開始販售，全航線皆有促銷，最低單程只要新台幣777元，即可由台北（桃園）搭乘樂桃航空飛往沖繩（那霸），春季想前往日本旅行務必把握這次「7週年紀念促銷」促銷。

Peach表示，販售期間是2019年3月5日0時 ~ 3月8日23時59分（台灣時間），適用期間為2019年3月16日 ~ 6月30日。除桃園－那霸單程777元外，桃園－札幌（新千歲）1,677元，桃園－仙台1,477元，桃園－東京（羽田）1,577元，桃園－大阪（關西）1,277元。高雄－大阪（關西）1,577元，高雄－沖繩（那霸）1,277元。

Peach指出，以上票價為每位乘客單程的Simple Peach Promo票價。

‧不另收取燃油費（燃油特別附加費用）。

‧須另加機場服務費等費用。

‧行李託運和預選座位皆須另外付費。

‧透過客服中心或在機場櫃檯訂購機票時須另付開票手續費。

‧活動優惠價機位數量有限，售完為止，優惠票價售完的航班將顯示一般票價金額。

‧部分航班與日期有可能會出現未設定優惠票價的情況。‧票價及適用條件有可能未經公告逕行更改或增修。