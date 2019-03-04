歡慶媽祖遶境 刮刮樂「神保庇」100元搏30萬

2019-03-04 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



媽祖遶境活動將在今年4月7日登場，信眾引頸期盼，民眾除了祈求闔家健康平安外，這段期間也是求財開運的好時機。台灣彩券公司4日宣布，推出以媽祖為主題的刮刮樂「神保庇」，搭配擲筊、燈籠、香爐等廟宇元素，充滿吉利祥和的感覺。

遊戲玩法為「一刮即中」和「刮三中三」，簡單又有趣。

神保庇每張售價100元，最高獎金30萬元共有五個，總獎項超過134萬個，總獎金超過2.5億元，總中獎率約33%，要讓民眾有刮有保庇、越刮越福氣。

台灣彩券公司4日推出兩款刮刮樂，除了神保庇，另外還有「開運密碼」。

開運密碼每張售價200元，共有三個頭獎200萬元，票面上裝滿金銀珠寶的大金庫，充滿財富感，共有超過121萬個獎項。

神保庇與開運密碼，兩款刮刮樂總獎項超過256萬個，總獎金超過7.9億元。

開運密碼為一全新遊戲，每張售價200元，共有三個頭獎200萬元，搭配彩迷熟悉的「對幸運號碼」玩法，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎額。