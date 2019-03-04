早春氣息悄悄來臨 各家百貨美妝優惠大比拚！

2019-03-04 14:12 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



YSL的2019限量春夏彩妝「漂染霓光六色彩妝盤」。 圖／SOGO提供 分享 facebook

早春氣息悄悄來臨，不少百貨開春首波最大促銷檔期紛紛登場，各家百貨不僅拚最新春夏美妝、服飾商品獨家首賣，也端出各式實用滿額贈禮，以及指定銀行分期與回饋等好康。

結合「美妝天后宮」SOGO忠孝館，以及復興館、敦化館，SOGO百貨台北店自即日起至3月10日，集結館內化妝品區與香氛區舉辦「2019春季化妝品節」，推出ESTÉE LAUDER、M.A.C、PAUL&JOE、ANNA SUI、GUERLAIN、FANCL、TOM FORD、SOFINA八大品牌新品獨家首賣。

2019年 「裸妝感」續熱

SOGO觀察發現，2019年裸妝感仍是趨勢，忠孝館主打首賣底妝是TOM FORD太陽輕吻時尚氣墊粉餅，訴求自然零妝感。此外，完妝必備的頰彩及唇妝也是不容忽視的彩妝重點，復興館主打YSL的2019限量春夏彩妝「漂染霓光六色彩妝盤」。

ESTÉE LAUDER Pro全能防曬超輕感水凝露+Pro全能防曬礦物隔離乳。 圖／新光三越提供 分享 facebook

SOGO表示，春季化妝品節除各品牌推出新品外，六大銀行也一同祭出SOGO禮券回饋，指定銀行單筆滿萬元再分期並加贈SOGO禮券100元。此外，忠孝館更加碼在「2019春季化妝品節」期間，各大美妝品牌再祭出品牌日，於忠孝館（不含B2全區、B1美食街、各樓層餐廳）單筆消費滿3,000元（含）以上，即可至指定專櫃兌換好禮。

新光三越「春日情結」登場

新光三越台北天母店則自即日起至3月17日推出「春日情結」活動，根據新光三越觀察，今年春季六大時尚流行重點，包括：動物世界、打結＆繫帶、趣味包包、最潮老爹鞋、Oversize丹寧、霹靂腰包。

因此於春上市檔期間，各大品牌結合上述流行重點推出獨家優惠，像是NATURAL BEAUTY BASIC推出海軍風領巾及棉質上衣配格紋拼接長裙；Oui推出花卉豹紋蝴蝶結襯衫配上Diffa天絲棉丹寧長裙，不但擁有今年春天最流行的動物世界元素外，還有80年代的經典丹寧風格；22 OCTOBER的腰間綁帶上衣搭配棉質藍色長褲，穿上GDC的大綁帶造型休閒鞋，充滿浪漫綁結風格。

111SKIN逆時空防護必備組。 圖／SOGO提供 分享 facebook

另外，新光三越也發現，今年春季妝容講求「精緻感」和「光感」，看似沒有上妝，其實是透過更精雕細琢的底妝步驟和高光修容帶出透出光輝的「自然裸妝感」。

在春上市檔期間特別集結四大品牌，包括ESTÉE LAUDER、Clé de Peau Beauté、GUERLAIN及shu uemura推出首賣或卡友獨家優惠，像是 ESTEE LAUDER Pro全能防曬超輕感水凝露及礦物隔離乳首賣，購買Pro全能防曬系列加贈Pro全能防曬超輕感水凝露5ml。Clé de Peau Beauté光采奢華恆霧粉霜首賣；GUERLAIN我的印記玫瑰淡香水。

VALMONT Purity益麗潔妍系列-深層潔淨組。 圖／SOGO提供 分享 facebook

環球中心「女人節」跟上流行腳步

Global Mall環球購物中心也自即日起至3月13日推出「會員慶典-女人節」活動，多款春季服飾、化妝品登場，最低五折起，既跟得上時尚流行腳步，又能省荷包。同時，在「會員慶典-女人節」活動期間，Global Mall環球購物中心也推出「期間限定滿額贈50點」活動，全台共計將送出10萬點，iMall會員在3月8日~3月10日，於單店單筆消費滿1,000元，即提供限量會員點數加贈50點。

大葉高島屋「春暖花香」活動

大葉高島屋的「春暖花香」春上市活動，則是整理出今年春季四個主要推薦色系，包括：珊瑚紅、寶藍色、白楊金、橄欖綠，建議依照這四色系選購時尚單品，便能輕鬆地在春天裡成為吸引目光的焦點。

GUERLAIN亮顏裸光純粹粉底。 圖／新光三越、大葉高島屋提供 分享 facebook

此外，自即日起至3月10日在1F化妝品區、名品區消費達指定門檻，可獲得6~10%的點數回饋；3月7日~3月17日在全館指定區域消費達指定門檻，可獲得5%、10%的點數回饋。

同時，大葉高島屋聯名卡及其他5家銀行信用卡也都配合促刷活動，活動期間，各家銀行推出指定門檻的滿額禮。