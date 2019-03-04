曖昧「好哥們」交女友了好心碎 三招立刻破除負面情緒

2019-03-04 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ╱即時報導



情人節過完接著還有白色情人節，這條愛情路上總是幾家歡樂幾家愁，網友小文（化名）在社群網站上分享了一段感情經驗，原本跟對方是每天都私訊一整晚，什麼都能一起分享的「好哥們」，假日也會一起出遊吃美食看電影。一段時間下來感覺彼此互動也有曖昧情愫，似乎愛苗滋長中，雖然遲遲不說破未確認關係，但彼此都很享受這樣的微妙距離，直到有一天。「好哥們」突然帶來了疑似有了正宮娘娘的消息，小文才知道原來這段關係不如所想像，整個心碎。

原來如此。

自己從來就不是他唯一談心對象啊！原來只是聽到好友「脫魯」交了女友這種「喜事」，也會讓人感覺這麼失落，有被剝奪某個重要東西的感受，看他更新感情狀態會心痛，連橘色「恭喜」都覺得刺眼，最奇怪的是，胸口也覺得好悶，好像整個人病了一樣。但如果失去對方的聯絡，生活又會空虛寂寞覺得冷，要不要繼續接受這樣「曖昧」呢？

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除了選擇一起加入「去死去死團」之外，以下三招教你破除負面情緒轉換心情，或是趕緊分享給類失戀狀態中的閨密，把他／她從負面情緒的深淵解救出來吧。

想佔有卻不負責：斷捨離，長痛不如短痛

港片「曖昧不明研究學會」中對於類似友似情關係的形容，「為了享受守護著又不佔有的距離，而預防真正愛上對方。」，傳說中大仁哥又青姐的關係，從偶像劇丟到現實生活中，往往沒有這麼浪漫，甚至演變成一種佔有的感覺。

堅持跟妳保持「曖昧不明」，有時候只是不負責任的表現，首先要看自己有沒有時間跟對方繼續耗，讓這樣若即若離的關係掌控佔有妳的心。尤其自己很清楚曖昧對象身邊已有正宮的跡象，首先要殘酷面對自己不是對方人生伴侶的唯一選擇，一開始就能做出決定，否則不但浪費時間，還容易擦槍走火。如果心中渴求一段安穩的關係，不妨速戰速決釐清關係，長痛不如短痛。

想吊胃口掌握主動權：快處理，跟他正面對決

「曖昧」階段有時候真的是戀愛的前奏曲。畢竟有人玩曖昧是為了吊吊胃口，欲擒故縱掌握主動權，還會故意釋放一些自己好像很搶手的訊息。如果被你看穿，只要進攻就極可能有收穫，不要這麼快就放棄。

當你認定對方也對自己有意思，只不過「愛釋放」可能讓你緊張妒忌的訊息圖個刺激，與其猜測，不妨趕緊找機會直球對決（表白），與其整天內心糾結猛數花瓣，還是讓這個搞不清楚的關係即刻開獎吧，不但內心會舒坦許多，胡思亂想的負面情緒也能獲得紓解。 圖／ingimage提供 分享 facebook

很習慣有他失去好空虛：走出去，試著擴大朋友圈

每天都聊好晚的訊息才睡、找人陪看電影吃排隊美食第一個想到揪他，談起老電影對白或冷笑話只有他能心領神會，朋友圈也認定你們是隱藏的一對。直到有一天他告知，想把你這位好閨密介紹給另一半，心碎的你要這麼突然把他從生活中抽離嗎？

經典懷舊電影「新娘不是我」中茱莉亞羅勃茲與卡麥蓉狄亞的對比，男主角對於好朋友跟女朋友之間感覺分得明確，當事人也唯有認清自己的定位，才能勇敢的面對彼此關係。到底自己是真愛他？還是只是習慣有他，或許一時之間很難釐清，不妨擴展社交圈多交些新朋友，不要一直為他打轉，或是把時間轉移到一些比較花時間，但能讓自己成長的事物上，如學習語言或才藝等。