巴黎時尚周／Valentino以愛為名 再邀高橋盾跨刀合作

2019-03-04 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



延續了先前1月男裝周期間的合作，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli再次邀請Undercover設計高橋盾跨刀，以「愛」為主題，共同創作全新的2019秋冬女裝系列，一樣讓觀賞者驚豔。

在男裝季時，高橋盾為Valentino的男性創作了一系列從經典電影獲得啟發的視覺圖像，獲得一片好評，因此在女裝系列發表之際，品牌創意總監Pierpaolo Piccioli再次邀請他合作，一同呈現了與過往不同的風格。Valentino的2019秋冬大秀就是一場關於愛的浪漫詩歌，四位當代詩人在一本名為《Valentino ON LOVE》的刊物裡，各自表達了對於愛的信念，設計師便以此為藉，透過不同的剪裁、色彩形塑愛情的樣貌。加上高橋盾從拼貼畫和肖像圖案詮釋對愛的看法，猶如詩歌般，鮮明直接，也展現了女性們最美的一面。