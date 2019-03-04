巴黎時尚周／Valentino以愛為名 再邀高橋盾跨刀合作
延續了先前1月男裝周期間的合作，Valentino創意總監Pierpaolo Piccioli再次邀請Undercover設計高橋盾跨刀，以「愛」為主題，共同創作全新的2019秋冬女裝系列，一樣讓觀賞者驚豔。
在男裝季時，高橋盾為Valentino的男性創作了一系列從經典電影獲得啟發的視覺圖像，獲得一片好評，因此在女裝系列發表之際，品牌創意總監Pierpaolo Piccioli再次邀請他合作，一同呈現了與過往不同的風格。Valentino的2019秋冬大秀就是一場關於愛的浪漫詩歌，四位當代詩人在一本名為《Valentino ON LOVE》的刊物裡，各自表達了對於愛的信念，設計師便以此為藉，透過不同的剪裁、色彩形塑愛情的樣貌。加上高橋盾從拼貼畫和肖像圖案詮釋對愛的看法，猶如詩歌般，鮮明直接，也展現了女性們最美的一面。
這一季，Pierpaolo Piccioli援用了七〇年代的服裝元素，細節上出現了浪漫復古的荷葉邊領或是絲質領巾點綴，並以細緻手法將印花圖案和詩句合二為一。同時在洗鍊的輪廓上製造了豐富的層次感，加入扣人心弦的詩詞及印花、凹凸有致的嵌花和提花圖案。羅丹的知名雕塑《吻》成為這系列最重要的圖騰之一，搭配玫瑰、蛇的設計都在述說，神話裡「愛」的起源。除此之外，開場的窄型寬簷帽單品，也替整體帶來了些許的神秘氛圍，更是象徵了愛情給人的感受之一。而後半場的雪紡紗、刺繡、亮片和鴕鳥羽毛裝飾，交互搭配，展現了Valentino精湛工藝，更讓品牌回歸了輕快節奏。
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