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提供中文聽力輔助字幕 兩廳院讓藝術無障礙

2019-03-04 02:04聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

兩廳院2019TIFA節目《叛徒馬密可能的回憶錄》3日演出最後一場。兩廳院於演出前提供「聾導覽」服務，演出時提供中文聽力輔助字幕、演後提供座談即時聽，讓聽障朋友感受藝術無阻礙。

《叛徒馬密可能的回憶錄》由四把椅子劇團藝術總監許哲彬執導，2017年在台北國家戲劇院實驗劇場首演後反應熱烈，今年台灣國際藝術節重製演出，登上國家戲劇院舞台，再創當年馬密人氣熱潮。TIFA期間共演出四場，前三場備英文字幕，周日終場則有中文聽力輔助字幕、演前劇院聾導覽，以及演後座談同步聽打服務。

兩廳院表示，本次聽障服務特色在於，演出中的中文聽力輔助字幕和演出前的劇院聾導覽。中文聽力輔助字幕和一般字幕差別在於加上環境描述，如「手機響了」、「爵士鼓音樂聲」、「彷彿穿越時空回到現在，電子音樂再次迴盪」等文字說明，讓聽障朋友透過字幕理解舞台上的情境。輔助字幕是由瞭解聽障朋友需求的手語協會工作人員撰寫，從詳讀劇本、參加彩排，與團隊反覆討論、校正字幕，讓輔助字幕文字更精準、減輕閱讀負擔。

此外，兩廳院特地於演出前，規劃特別為聽障朋友設計的聾導覽。聾導覽和聽人手語翻譯的差異在於，聽人手語的語法通常偏重於文字式表達，即直接將聽到的口語內容翻譯成手語，例如「看表演」是由「看」和「表演」所組成。但手語是聾人的母語，使用手語時和文字的順序無關，動詞通常會移到最後，例如「看表演」會變成「表演」和「看」。透過聾翻譯的表情、方位和手語的傳達，更符合聽障觀眾需求。

《叛徒馬密可能的回憶錄》終場演出時提供中文聽力輔助字幕，讓聽障朋友感受藝術無阻礙...
《叛徒馬密可能的回憶錄》終場演出時提供中文聽力輔助字幕，讓聽障朋友感受藝術無阻礙。圖/兩廳院提供
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兩廳院TIFA劇場

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