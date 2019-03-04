提供中文聽力輔助字幕 兩廳院讓藝術無障礙

2019-03-04 02:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



兩廳院2019TIFA節目《叛徒馬密可能的回憶錄》3日演出最後一場。兩廳院於演出前提供「聾導覽」服務，演出時提供中文聽力輔助字幕、演後提供座談即時聽，讓聽障朋友感受藝術無阻礙。

《叛徒馬密可能的回憶錄》由四把椅子劇團藝術總監許哲彬執導，2017年在台北國家戲劇院實驗劇場首演後反應熱烈，今年台灣國際藝術節重製演出，登上國家戲劇院舞台，再創當年馬密人氣熱潮。TIFA期間共演出四場，前三場備英文字幕，周日終場則有中文聽力輔助字幕、演前劇院聾導覽，以及演後座談同步聽打服務。

兩廳院表示，本次聽障服務特色在於，演出中的中文聽力輔助字幕和演出前的劇院聾導覽。中文聽力輔助字幕和一般字幕差別在於加上環境描述，如「手機響了」、「爵士鼓音樂聲」、「彷彿穿越時空回到現在，電子音樂再次迴盪」等文字說明，讓聽障朋友透過字幕理解舞台上的情境。輔助字幕是由瞭解聽障朋友需求的手語協會工作人員撰寫，從詳讀劇本、參加彩排，與團隊反覆討論、校正字幕，讓輔助字幕文字更精準、減輕閱讀負擔。