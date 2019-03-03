不敵月租150萬！黑白兩道最愛餐廳錦華樓歇業

2019-03-03 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



曾是黑白兩道最愛江浙菜餐廳錦華樓，去年3月因不敵每月高達150萬元的租金，以及年年虧損千萬元的情況而歇業，少了這個「江湖情報交換地」，讓黑白兩道人員相當「鬱卒」。據了解，老闆夏林照雖捨不得關店，但也受不了高租金及虧損，若要再開店，除非景氣變好，否則短期內怕是難了。

錦華樓開店至今也已經有40多年，主打道地的江浙菜，除了最有名的江浙菜外，同時還有賣港點、炒飯、麻辣臭豆腐、水晶豬腳、魚子燒賣皇、蠔油蟹肉餃、蜜汁叉燒酥、東坡醬肉、乾燒大蝦、翡翠蠔油鮑魚、砂鍋薏仁全雞湯、糖醋黃魚等菜色。

相傳錦華樓是台灣黑白兩道情報交換站，包含竹聯、四海、松聯及天道盟，以及警方，都喜歡在這裡聚會，除了價格中等外，主要還是可藉由吃飯交換情資，也能避免過多猜測及聯想。

據《蘋果日報》報導，名嘴彭華幹透露過去有外省幫派在錦華樓席開百桌春酒宴，結果氣勢壓過隔壁只開10多桌的警察單位，警察局長一到，門外黑衣小弟還大喊「局長好」，局長不滿幫派囂張，見此立即轉頭離開，而這個外省幫派沒幾天遭警方掃蕩。另也提到錦華樓被幫派大哥視為幸運地，或是搶地盤、刑警婚宴，都愛選在這裡開桌。

據了解，錦華樓每月需支付150萬元租金，以及景氣不佳，加上警方破案方式改變等種種因素，錦華樓年虧損高達千萬元，因而使創辦人夏照林撐了3年後撐不下去，最後決定歇業。除非景氣變好或是外在條件轉好，否則短時間內不會再重開。