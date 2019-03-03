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白色情人節回禮送這些！超夢幻貼心禮送到女孩心坎裡

2019-03-03 17:45聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

在日本，2/14情人節是女生送男生巧克力的日子，3/14白色情人節則是日本獨有、男生回禮的時機，許多流行風潮都深受日本影響的台灣，當然也不能錯過送上好禮表白心意的機會。

推出好一段時間依舊熱賣的Dyson Supersonic吹風機，最吸引人的就是其精準智慧控溫、強力快速乾髮，以及改變重心設計更好拿的特色，不僅許多民眾直呼「用過回不去」，也受到許多專業髮型師愛用。白色情人節最適合送上Dyson Supersonic銀白色版本，於Dyson線上購物商城（shop.dyson.tw）訂購還可附上客製化情人卡，將禮物與心意一同送上。

而原本主打商用事務用途的標籤機，現在也變身網美系外型，Epson最新推出的美妝標籤機LW-K420將外觀直接設計成夢幻白色格紋皮質化妝包造型，還能搭配緞帶等多樣材質的標籤帶，內建超豐富圖庫與編框，各種手作素材信手捻來，還有全新「布貼」列印模式，印出專屬標記之後還可以燙印或縫紉至各種織品材質上，玩法更多元，超適合送給喜歡DIY創作的夢幻風格女孩。

另外，「期間限定」也是送禮的最佳元素之一。台灣迪士尼首度於3月推出專屬櫻花季，推出一系列由最受歡迎的米奇、米妮、小熊維尼與小豬，配上春天粉嫩的櫻花元素組成的台灣限定商品，其中純白外型加上可愛維尼與櫻花樹圖騰的香氛水氧機，更是散發滿滿的甜蜜氣息，讓想要表達的心意隨時籠罩在對方身旁。

Dyson Supersonic吹風機，建議售價14,600元。圖／恆隆行提供
Dyson Supersonic吹風機，建議售價14,600元。圖／恆隆行提供
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小熊維尼系列水氧香氛機，建議售價1,280元。圖／台灣華特迪士尼提供
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Epson LW-K420美妝標籤機，建議售價2,990元。圖／Epson提供
Epson LW-K420美妝標籤機，建議售價2,990元。圖／Epson提供
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白色情人節將至，為女孩送上一份好禮表心意。圖／Epson提供
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櫻花季情人節
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