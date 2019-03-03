白色情人節回禮送這些！超夢幻貼心禮送到女孩心坎裡

2019-03-03 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



在日本，2/14情人節是女生送男生巧克力的日子，3/14白色情人節則是日本獨有、男生回禮的時機，許多流行風潮都深受日本影響的台灣，當然也不能錯過送上好禮表白心意的機會。

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