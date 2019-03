G-Shock新表散發野性 支持野生動物生態保育

2019-03-03 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



從90年代起G-Shock & Baby-G以「Love The Sea And The Earth」為精神持續與不同的環保機構合作,並推出聯名表款。今年則和授權非營利組織的Wildlife Promising攜手,打造了外觀野性十足的G-SHCOK GG-1000WLP、GR-B100WLP及BABY-G BGA-255WLP三個型號腕表,傳達對環境保護的重視。

其中最吸睛的莫過於以花豹為主題的GG-1000WLP表款,採用MASTER OF G系列中防泥、防塵的MUDMASTER GG-1000為基礎。黑色表殼上點綴黃色、紅色及白色,並將豹紋設計於表帶,特殊外包裝同樣融入豹紋,功能上以防泥構造搭載雙重感應器,提升探險家在嚴峻環境下資訊讀取的準確與便利性。採用放大12、3、6與9的立體整點時刻且表盤融入雙LED照明與夜光塗料刻度,能照亮指針時刻與數位液晶雙顯示,方便閱讀各項資訊。