新生兒缺陷 台大醫師:不完美 愛和包容可改變

2019-03-03 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



若檢查出胎兒有缺陷,這個生命您會放棄或生下來?面對這種兩難,婦產科醫師有其看法。

婦產科名醫、台大醫院婦產部主治醫師施景中,在228連假前於臉書分享收到卡片的感人故事。他說在過年前收到之前所收治的孕婦從日本寄來的卡片,當年該名孕婦因前置胎盤轉來找他,沒想到處理過程中又發現了寶寶有兔唇,讓孕婦和先生很掙扎,到底該不該生下他?

施景中鼓勵該孕婦她生下,畢竟開刀可以修補兔唇,且一旦放棄,說不定再也沒機會生下其他小孩。

談到此景,施景中同時憶起很多年前去中國開會時,碰到一個中國的企業家跟他說,家中三兄弟中就屬他最有成就。因為該企業家天生兔唇,使他的父母總覺虧欠,把所有心血都花在他身上,挹注他基金讓他創業,使他最有成就。

但施景中說到,其實該企業家不說,根本看不出來有兔唇開過刀的情形。回到該名孕婦,而在忐忑不安的心情中,該孕婦接受了建議。施景中說在許多個月後,他看過這個寶寶,是個非常漂亮可愛的寶寶,連同事看到都驚嘆連連;而從孕婦寄來的卡片中,他看到這個寶寶康復情形良好,是個蒙福的小孩。

施景中結尾寫下描述電腦科學之父圖靈的電影模仿遊戲(The Imitation game)中,女主角對圖靈說的一句話:「The world is an infinite better place, precisely because you weren’t .」(因為你不完美,世界成了無限美好的地方),表示他看到該孕婦全家和樂的照片,如果把中間的小孩拿掉,她的世界一定不再完美;感謝孕婦無限的包容,因為她包容了小孩的不完美,她的世界因此變得如此美好。