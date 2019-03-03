冰島天團Sigur Rós+雲二 秀出酷酷毛月亮

2019-03-03 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



明年初接任雲門舞集藝術總監的雲二藝術總監鄭宗龍新作《毛月亮》，榮獲國家表演藝術中心兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心等三館聯合共製，是四月最令人期待的舞作之一。

《毛月亮》舞名乍看令人不解，鄭宗龍解釋，這是「月暈」的俗稱，「古語『月暈而風』，暗喻風起，表示有事情要發生了。」

鄭宗龍即以月暈象徵的美麗和不安，刻畫3C盛行隱含的危機。與蘋果同年出生的鄭宗龍說，他發現臉書會根據演算，自動放他可能喜歡的影片，他因此接觸到冰島搖滾天團Sigur Rós，但也聯想到科技與日常生活密不可分可能產生的問題。

舞作中他安排舞者如原始部落族群儀式般蠕動、群聚一圈朝拜，觀眾仔細看會發現，原來他們朝拜的是頭頂巨大的LED圓形螢幕。鄭宗龍說，這就像是「科技部落」崇拜著「科技黑洞」，到底這黑洞會給他們一切，還是吸取所有？他也好奇，觀眾看舞時，會想到科技的方便萬能，還是懷想人際實際相處的美好。