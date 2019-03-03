限時特賣也能做環保？Jimmy Choo夢幻鞋最低2折起

2019-03-03 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



減少浪費、物盡其用是許多時尚品牌近來致力發展的重點，從香港發跡、進軍新加坡的會員制快閃折扣平台OnTheList由香港商藍鐘引進台灣，透過限時最優惠折扣的方式將特賣的效應提高，更有效出清庫存。而誠品生活AXES，則是在日前推出限時舊衣改造工坊，傳遞環保理念。

OnTheList創辦人Delphine表示，相較於歐美國家欠缺了「散貨」管道，大部分品牌在亞洲都面臨處理過季商品的問題，商品擺放庫存的時間相對高，有時更為了保持品牌形象會被直接銷毀。透過OnTheList的龐大會員數據及快閃活動，可在短時間將過季商品兌現。也因為要符合「快閃」限制，OnTheList與品牌雙方所協定的價格必定是全台折扣最高，價錢與早上八點就開門的營業時間，都成為其優勢，曾與300個品牌合作，舉行了250場三至五日的快閃活動，總共累積18萬名香港會員，對於品牌自身、消費者及環境保護都能創造三贏局面。

此番攜手香港商藍鐘進軍台灣，OnTheList的台灣首場限時特賣將於3月7號至3月9號於國泰敦南信義大樓展開，由許多消費者心中的夢幻鞋款品牌Jimmy Choo打頭陣，提供低至2折起的價格。之後將由UGG接棒，後續更會有MOSCHINO、Blumarine及LeSportsac等品牌加入。消費者須先至OnTheList官網註冊，憑電子會員碼入場購物。