湯姆與傑利追到包包上 LeSportsac聯名系列登場

2019-03-03 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



曾與小小兵、小王子等知名卡通、文學著作合作的美國休閒時尚包款LeSportsac,今年歡慶45周年生日,特別選擇與品牌同樣擁有經典美國形象的《湯姆貓與傑利鼠》(Tom and Jerry)合作,打造全新的聯名系列商品,勢必又會讓卡通、漫畫迷們愛不釋手。

誕生於1939年,《湯姆貓與傑利鼠》以幽默逗趣的劇情描述貓捉老鼠的種種情節,笨拙的家貓湯姆遇上聰明狡猾的小老鼠傑利,每每上演精彩的追逐劇情,他們是最無法相容的敵人確也是不能沒有彼此的好夥伴,活寶形象在好幾個世代的大人小孩心中都是經典。