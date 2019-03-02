一百年後的米其林是什麼滋味? AI算給你嚐嚐看

2019-03-02 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



「蕎麥的花蜂蜜口味烤乳鴿」淋上以麻婆豆腐為底的醬汁，加入了粉圓與酸嗆的苔麩，實在很難想像滋味，但這卻是人工智慧（ＡＩ）設計出的「百年後的米其林雜誌料理」。ＡＩ已經不只運用於分析美味，還能溯古前瞻，讓人品嘗歷史與未來的味道。

日本流行雜誌ＨＩＬＬＳ ＬＩＦＥ日前推出企畫，由ＡＩ與米其林一星主廚合作推出「百年後的米其林雜誌料理」，食材挑選除了味覺分析，還要納入未來全球人口變化、氣候變化與動植物改變等數據。

例如主菜的蕎麥的花蜂蜜口味烤乳鴿，ＡＩ分析二一○○年世界人口增加的八成來自非洲，預測米其林審查員中非洲人比例將會增加，便納入了非洲料理常用的發酵食品苔麩（teff）。

又如前菜的生蠔則是搭配昆布果凍醬汁品嘗，配料還包括蔥、小蝦、鮭魚卵、蘆薈與蓮藕。主廚松嶋啟介透露，一般品嘗生蠔都是擠上檸檬汁，但ＡＩ提出了食材中沒有任何帶一點酸味的食材，最後他還是忍不住偷加了一點檸檬。

百年後的料理引起話題，日本電視節目按食譜烹煮讓來賓品嘗，或許太有前瞻性，來賓人人臉色怪異，有人掙扎許久才吐出一句「…不能說是難吃」 ，有人第一口便被苔麩嗆著。

相形之下，回顧歷史的味道似乎溫和許多。日本電氣（ＮＥＣ）今年初推出「那段日子的巧克力」，透過ＡＩ分析六十年份報紙逾十三萬片語，化為味覺指標，推出五款巧克力。

例如復甦、成長等字眼頻繁出現時，加強甜味配方，酸味代表變異，辣味反映改革、危機，苦味是低迷不安。巧克力的果香代表創新、年輕，花香則是解放、緩和，堅果味代表了強化、大量等詞彙。

經過分析誕生的巧克力，一九八七年「魅惑的泡沫經濟絕頂味」以濃度百分之七十巧克力為底，強調甜味、果香與花香；「一九九一年絕望的泡沫經濟崩壞味」，使用了百分之一百巧克力，酸味最重，苦味、辣味明顯。讓人咀嚼生活在那個時代的滋味。