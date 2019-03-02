黛玉葬了幾種花? 台灣首部紅樓夢植物日記書解密

2019-03-02 20:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



黛玉葬花時，到底葬了幾種花？紅樓夢中的人物，其實都各自有代表的植物？

聯經出版社本月推出《一日一紅樓，悠悠芳草情》。這是台灣第一本結合紅樓夢＋植物古畫的全彩日記書，以120回《紅樓夢》段落為藍本，精選書中的240多種植物，引用出處及加上註解，再搭配精選的名家古畫，希望以「植物」角度重新看待《紅樓夢》書中的人物情感。讓紅迷一天一篇，透過花草體會紅樓中的詩意與美好。

該書由「紅樓夢精雅生活設計中心」製作，此為由北京曹雪芹文化發展基金會發起的曹雪芹美學推廣機構。

編輯團隊指出，曹雪芹故居地處北京植物園內，有許多《紅樓夢》中的原生植物就在身邊。園長趙世偉與康曉靜費八年之功，完成了對《紅樓夢》中植物的系統研究，其成果《夢裡仙葩塵世芳華——〈紅樓夢〉植物大觀》結集出版，恰為本書的編寫提供了可靠的背景知識。此書以120回紅樓夢庚辰本為底本，檢索出有關植物條目1300條，近240種植物，涵蓋98個科，196個屬。

2017年，北京植物園在黃葉村曹雪芹故居周邊的一頃之地，建成了「紅樓植物專類園」，將北方易於生長的一百多種花草樹木擇地栽培，按照書中所敘，一一點景安插，讓紅迷遊園如入大觀園。

聯經指出，《一日一紅樓，悠悠芳草情》是少見以「植物」來解析紅樓夢的著作，選取紅樓植物200餘種，涵蓋98個科、196個屬，以果實、塊莖、纖維、樹脂、種子等形式出現，或出自詩詞、典故、俗語等，呈現出豐富的多樣性。